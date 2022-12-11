Путин и Эрдоган обсудили войну в Украине и ситуацию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в воскресенье телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в котором призвал его как можно скорее завершить войну против Украины, а также решить проблему с курдами в Сирии.

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На переговорах обсуждались турецко-российские отношения, особенно энергетические, а также региональные вопросы, включая зерновой коридор и борьбу с терроризмом, информирует пресс-служба Кремля.

Согласно отчету, распространенному российскими информагентствами, Путин заявил, что Россия требует устранения препятствий для поставок российской сельхозпродукции и удобрений в нуждающиеся страны.

По информации агентства Анадолу, Эрдоган сказал, что совместными усилиями уже были доставлены нуждающимся более 13 миллионов тонн зерна. По его словам, уже можно начинать работать над экспортом других продуктов питания и постепенно других товаров в рамках зернового коридора.

"В ходе разговора президент Эрдоган выразил искреннее желание, чтобы российско-украинской войне был положен конец как можно скорее", - цитирует агентство Рейтер сообщение пресс-службы турецкого лидера.

Кроме прочего, Эрдоган также заявил Путину, что в соответствии с Сочинским соглашением 2019 года "категорически необходимо очистить" турецко-сирийскую границу от отрядов запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" на глубину не менее 30 км.

Как передает АФП, Эрдоган обвиняет Россию - ключевого игрока в сирийском конфликте - в несоблюдении положений этого соглашения.

В сообщении кремлевской пресс-службы говорится, что оборонные и внешнеполитические ведомства двух стран "продолжат поддерживать тесные контакты по этому вопросу".

Также сообщается, что Путин и Эрдоган обсудили создание в Турции регионального газового хаба с учетом итогов недавнего визита в страну главы "Газпрома" Алексея Миллера, также встречавшегося с турецким лидером.