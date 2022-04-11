Путин и канцлер Австрии провели закрытые переговоры по ситуации в Украине

Президент России Владимир Путин провел переговоры с прилетевшим в Москву канцлером Австрии Карлом Нехаммером. Он стал первым европейским лидером, который лично встретился с Путиным после начала российского вторжения в Украину.

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В субботу Нехаммер посетил Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встреча Нехаммера с Путиным продолжалась в Ново-Огарево около полутора часов и проходила в закрытом формате — без протокольных кадров и итогового заявления для прессы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на таком формате настаивала австрийская сторона.

Как ранее сообщал Нехаммер в "Твиттере", с Путиным он собирается обсуждать прекращение огня, организацию гуманитарных коридоров и расследование военных преступлений в Украине.

"Мы [Австрия] нейтральны в военном отношении, но у нас есть четкая позиция в отношении агрессивной войны России против Украины. Он [Путин] должен остановиться!" — написал канцлер Австрии.

Он также сообщил, что проинформировал о своем визите в Москву Зеленского, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу Евросовета Шарля Мишеля, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На переговорах с Путиным Нехаммер постарается "навести мосты" и "сделать все возможное, чтобы приблизиться к миру", писала австрийская газета Kronen Zeitung.

Для Нехаммера это первый контакт с Путиным в должности главы австрийского правительства. Как отмечает РБК, до этого они даже не разговаривали по телефону.

Нехаммер — первый европейский лидер, который лично встретился с Путиным после вторжения российской армии в Украину.

Зеленский же за это время провел встречи с Урсулой фон дер Ляйен, главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем, премьером Британии Борисом Джонсоном, а также премьер-министрами Польши, Чехии, Словении и Словакии.