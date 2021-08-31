Путин и Лукашенко 9 сентября подпишут план по интеграции России и Беларуси
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

На встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве 9 сентября планируется одобрить пакет "дорожных карт" по интеграции, сообщает Интерфакс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"9 сентября в Москве президенты встречаются, Союзное правительство — заседание будет, где будут подписаны эти все "дорожные карты" и общая карта углубления интеграции", — сообщил посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы РФ Алексеем Гордеевым.

"Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмем", — цитирует Семашко ТАСС.

Власти России и Беларуси с 1999 года обсуждают политическую интеграцию двух стран. Переговоры 2019-2020 годов были сосредоточены вокруг 31 "дорожной карты", включающих в себя интеграцию в разных сферах экономики и управления.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

10

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Россия Лукашенко Беларусь Владимир Путин
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Запущена инициатива "За чистые реки!", чтобы улучшить речную экосистему Латвии
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
История Ольги: смена профессии позволила вернуться к работе по призванию
Снова в школу!