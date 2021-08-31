Путин и Лукашенко 9 сентября подпишут план по интеграции России и Беларуси

На встрече президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве 9 сентября планируется одобрить пакет "дорожных карт" по интеграции, сообщает Интерфакс.

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"9 сентября в Москве президенты встречаются, Союзное правительство — заседание будет, где будут подписаны эти все "дорожные карты" и общая карта углубления интеграции", — сообщил посол Республики Беларусь в РФ Владимир Семашко на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусевыми и вице-спикером Госдумы РФ Алексеем Гордеевым.

"Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмем", — цитирует Семашко ТАСС.

Власти России и Беларуси с 1999 года обсуждают политическую интеграцию двух стран. Переговоры 2019-2020 годов были сосредоточены вокруг 31 "дорожной карты", включающих в себя интеграцию в разных сферах экономики и управления.