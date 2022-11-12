Путин и революционеры, казаки и украинцы. Delfi советует пять публикаций на этой неделе

Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, эссе, подкастов и аналитических колонок. Уследить за всем невозможно — поэтому Delfi запустил новый дайджест. По субботам мы рассказываем о важных и интересных текстах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Новая газета. Европа: "Гонцы русской революции"

В начале ноября в Польше прошел Съезд народных депутатов, организованный экс-депутатом российской Госдумы Ильей Пономаревым, который в последнее время живет в Киеве. Приехавшие в небольшую усадьбу под Варшавой два десятка делегатов приняли Акт о сопротивлении, которые признает вооруженную борьбу правовым методом противостояния Кремлю, — а еще думали о новом гимне (среди кандидатов были "Дубинушка" и "Интернационал"), спорили о других оппозиционерах и смотрели репортаж о себе на "Первом канале". Обо всем этом в большом репортаже рассказывает спецкор "Новой газеты" Илья Азар.

Медуза: "Что я чувствовал? Да иди ты на ***!"

Шура Буртин два месяца путешествовал по Украине — он съездил в Харьков и Львов, Одессу и Днепр, Николаев и Кременчуг, Краматорск и Ирпень. Во всех этих городах журналист поговорил с десятками людей, которые за время войны потеряли своих близких и были вынуждены покинуть свои дома, о том, как близость смерти изменила их жизнь. В результате получился текст, во многом состоящий из прямой речи простых украинцев, которая дополнена репортажными комментариями и авторскими оценками.

7✕7. "Зачем нам еще земля? Тут столько всего необжитого"

Чтобы добраться до села Софийск, нужно провести 12 часов в рейсовом автобусе из Хабаровска, а затем по бездорожью проехать от остановки на трассе до самого населенного пункта. В окружении сопок и таежных лесов местные жители занимаются охотой, рыболовством и огородами, а в домах нет ни газа, ни водопровода — людям совсем не до происходящего на границе с Украиной. Но последствия войны добрались и сюда: кто-то из мужчин отправляется в армию, кто-то размышляет над тем, как будет прятаться в тайге, и так недешевые продукты подорожали. Корреспондент 7✕7 провел в Софийске несколько недель, чтобы рассказать читателям, как вымирает всегда входившее в состав России село, пока Кремль пытается присоединить новые территории на западе.

Холод: "Бунт против современности"

Казаки живут и в Украине, и в России. Казаки идут на войну и со стороны Украины, и со стороны России — по некоторым данным, более 10 тысяч участвуют в боевых действиях в рядах вооруженных сил РФ, причем многие отправляются на передовую добровольно. "Мы всегда были убийцами. Я сам потомственный: у меня прадедушка, дедушка, бабушка, прабабушка — казаки в роду. А казаки — это воины христовы", — заявил "Холоду" один из собеседников из их числа. Через истории российских казаков журналисты рассказывают о том, как война стала для них новым способом определить собственную идентичность.

Carnegie Politika: "Война как мятеж"

Вторжение в Украину, которое по планам должно было спустя считанные дни закончиться взятием столицы, продолжается уже почти девять месяцев. Последнее время главные новости с фронта — поражения российской армии, которая ушла из-под Киева, была выбита из Харьковской области и недавно покинула Херсон. Все это время аналитики и обыватели задаются вопросом: почему неудач на фронте все больше, а режим Путина продолжает быть (или, по крайней мере, казаться) невероятно устойчивым. Политолог Александр Баунов предлагает свое объяснение: поскольку не вполне понятны критерии победы в этой войне, неясны и контуры поражения, которое может привести к падению действующей власти.