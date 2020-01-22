Путин и Зеленский едут на Форум памяти Холокоста в Израиль. Этому визиту рады не все

Российский президент Владимир Путин прилетает в Израиль. Формальный повод — участие в Международном форуме памяти Холокоста и открытие памятника жертвам блокады Ленинграда. Но от него ждут не только этого: больше всего Израиль рассчитывает на возвращение Наамы Иссахар и конструктивный разговор о Сирии.

Правда, не все надежды премьер-министра Биньямина Нетаньяху могут оправдаться: Путин, по данным израильских СМИ, решил сократить визит до одного дня в связи с отставкой правительства России, а сам Нетаньяху до ближайших выборов видится экспертам не лучшим собеседником для решения сложных вопросов.

На форум приедет и украинский лидер Владимир Зеленский. Встретится ли он с Путиным отдельно, неизвестно, но за участие в мероприятии украинского президента уже раскритиковали дома.

Бронзовая свеча

Владимир Путин должен прилететь в Израиль утром 23 января и улететь вечером того же дня, пишут израильские СМИ. За день, как планируется, он примет участие в Международном форуме памяти Холокоста, встретится на Западном берегу с Махмудом Аббасом, а также откроет памятник жертвам блокады Ленинграда в иерусалимском парке Ган-Сакер.

По оценкам властей Петербурга, которые принимали участие в разработке и создании памятника, в Израиле проживают около 1300 блокадников. По задумке, стела в виде бронзовой свечи должна напоминать об этой трагической странице истории и стать символом российско-израильских отношений.

Установка памятника понравилась не всем: 150 активистов, включая членов семей блокадников, выступили против, направив письмо мэру Иерусалима. Свое недовольство они объясняют тем, что это российский проект, который служит продвижению интересов президента Владимира Путина.

"Мы считаем, что сотрудничество с таким режимом и вообще продвижение политических интересов иностранного режима в нашей столице должно иметь границы, — говорится в письме. — Для тех, кто забыл, что такое советский режим, арест и чудовищный приговор Наамы Иссахар должны послужить тревожным напоминанием".

Памятник должны были открыть еще в мае прошлого года, но тогда Владимир Путин в Израиль не приехал. В итоге открытие перенесли на январь 2020 года.

"Путин и Нетаньяху явно изначально имели в виду, что встретятся после выборов в Израиле — чтобы было, о чем говорить, — считает политтехнолог Марк Новиков. — Путину нужна была вторая сторона не просто для диалога, но для договоренностей. Я так понимаю, встречу подвинули на январь с учетом того, что здесь, в Израиле, уже будет сформировано правительство. Но правительство не сформировано. А ситуация такая, что двигать уже вроде нельзя — это будет важный дипломатический визит".

Нетаньяху решает внутренние проблемы

Внутриполитическая ситуация в Израиле действительно не дает уверенности в том, что с Нетаньяху сейчас стоит о чем-либо договариваться. Самому премьер-министру предъявили обвинения в коррупции, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Сам премьер все обвинения отвергает.

Тем временем страну ожидают третьи за год всеобщие выборы: в предыдущие разы ни у Нетаньяху, ни у лидера оппозиции Бени Ганца не получилось сформировать правительство.

Международный форум памяти жертв Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим, станет одним из крупнейших мероприятий с участием мировых лидеров в истории Израиля.

На него соберутся более 60 делегаций из разных стран, в составе которых, по сведениям израильских СМИ, 45 глав государств и правительств, спикеров парламентов, а также королевских особ. Ожидается приезд лидера Франции Эммануэля Макрона, президента Украины Владимира Зеленского, а также президенты Германии, Италии, Венгрии, Финляндии, Австрии, Чехии и других стран, короли Испании и Нидерландов и так далее.

Ожидается, что США будет представлять вице-президент Майк Пенс. Британскую делегацию возглавит принц Чарльз.

Для Нетаньяху это прекрасная возможность подчеркнуть свой статус на мировой арене, выступив хозяином такого мероприятия. "Для него это игра на внутреннюю повестку. Неслучайно в прошлую свою предвыборную кампанию он использовал факт своих хороших отношений с президентом России, показывал избирателю, что говорит на одном языке и с Путиным, и с Трампом", — считает Марк Новиков.

Нетаньяху, действительно, не раз демонстрировал это своим избирателям. Так, в декабре он рассказал, что Владимир Путин якобы признавался ему, что Россия и Израиль могли бы быть втянуты в военное противостояние, если бы не личные отношения между лидерами.

Но каждый из лидеров преследует свои цели в этой поездке. Для Владимира Путина важны темы Второй мировой войны — он уже объявил 2020-й годом памяти и славы в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

В конце 2019 года Путин резко отреагировал на резолюцию Европарламента "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы": документ напоминает о жертвах сталинизма, нацизма и других тоталитарных и авторитарных режимов. Кроме того, члены Европарламента выразили осуждение по поводу попытки российских властей "обелить преступления, совершенные советским тоталитарным режимом".

Путин назвал резолюцию полным бредом, а заодно вступил в заочный спор с Польшей о причинах и ходе Второй мировой войны: президент назвал "антисемитской свиньей" Юзефа Липского, бывшего послом Польши в Германии в 1935-1939 годах. За эти слова МИД Польши даже вызвал к себе посла России — на беседу.

Польский демарш и украинский след

Заочный российско-польский спор на историческую тематику стал косвенной причиной отказа от ранее запланированного приезда президента Польши Анджея Дуды на Международный форум памяти Холокоста.

Дуда заявил, что обращался к израильской стороне по дипломатическим каналам с просьбой предоставить ему возможность выступить на этом форуме с речью, однако организаторы не пошли ему навстречу.

"Я не понимаю, почему в таком месте, по такому случаю и в такую великую годовщину там должны выступить президенты Германии, России, Франции, представители Великобритании и США, а не мог бы высказаться президент Польши, особенно в нынешней ситуации, когда со стороны России, особенно из уст президента России Владимира Путина, в адрес Польши звучат обвинения, полностью противоречащие исторической правде и стремящиеся унизить нас как общество и фальсифицировать историю", — сказал польский лидер.

В результате Польшу на форуме в Иерусалиме будет представлять посол этой страны в Израиле.

В израильских СМИ подобную организацию форума назвали "капитуляцией перед путинским ревизионизмом".

По данным польских СМИ, канцелярия польского президента инициировала создание антикризисного штаба, в который войдут историки и пиарщики. В Варшаве не исключают, что во время выступления в Иерусалиме Владимир Путин может в очередной раз обвинить Польшу в соучастии в Холокосте. Антикризисный штаб должен будет в оперативном режиме реагировать на подобные заявления российского лидера.

Демарш польского президента стал причиной внутриполитической дискуссии и на Украине.

До последнего времени офис президента Владимира Зеленского не подтверждал его участия в иерусалимском форуме. Лишь из опубликованного в воскресенье интервью украинского лидера газете Times of Israel стало понятно: он-таки едет в Израиль.

Из слов Зеленского, подробно рассказавшего в интервью о своих еврейских корнях, следовало, что он, как и его польский коллега, был бы не против стать спикером этого мероприятия.

"Имеющаяся у нас статистическая информация показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был украинцем. Вот почему для украинцев очень важно почтить память жертв Холокоста. Поэтому, я думаю, было бы справедливо, чтобы президент Украины выступил с речью [на форуме в Иерусалиме]. Я знаю, что у израильской стороны другой формат, нас не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии", — сказал он.

Решение Зеленского принять участие в иерусалимском форуме раскритиковали в оппозиционной партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко.

"Ему [Зеленскому] там даже слова не дадут… Зато дадут слово Путину, главе государства-агрессора, убивающего украинцев и оккупировавшего наши территории, — написал в "Фейсбуке" депутат Верховной Рады от этой партии, историк Владимир Вятрович. — Президенту Украины отвели роль молчаливой массовки во время пропагандистской речи Путина, и он на эту роль согласился… Что дальше? Поедет в Москву 9 мая, чтобы постоять рядом с Путиным и поприветствовать с трибуны мавзолея Ленина российскую армию?"

Наама в дар

В Израиле рассчитывают, что Путин приедет не с пустыми руками. И эксперты, и журналисты уверены, что в преддверии этого визита на родину вернется 26-летняя Наама Иссахар, осужденная в России на 7,5 лет колонии за хранение и контрабанду наркотиков.

В апреле прошлого года израильтянка делала пересадку в аэропорту "Шереметьево" — она летела из Дели в Тель-Авив. В транзитной зоне у нее и обнаружили 9,6 грамма гашиша. Влиятельные израильские СМИ сообщали, что Биньямин Нетаньяху лично пытался повлиять на рассмотрение дела Наамы Иссахар.

Семья Наамы была уверена, что девушка стала дипломатическим заложником в России: они утверждали, что, удерживая ее, Россия надеется добиться выдачи из Израиля Алексея Буркова, которого еще несколько лет назад задержали в Израиле, заподозрив во взломе платежной системы и хищении нескольких миллионов долларов с кредитных карт граждан США.

Газета Jerusalem Post утверждала, что Россия предлагала Израилю обмен: Ассахар на Буркова. Несмотря на эти слухи, Израиль все-таки экстрадировал Буркова в США.

Накануне визита Путина источники "Коммерсанта" в госструктурах не исключали, что Иссахар действительно помилуют "по гуманитарным соображениям". Правда, собеседники газеты выражали раздражение из-за того, что Израиль все-таки не пошел навстречу.

Еще одна напряженность в отношениях России и Израиля — "беспрецедентная фильтрация въезжающих в Израиль россиян", как охарактеризовал ее руководитель центра "Европа-Ближний Восток" института Европы РАН Александр Шумилин.

По утверждению российского посольства в Израиле, за 11 месяцев 2019 года 5,5 тысячам российских туристов отказали во въезде в страну. Израиль же заявлял, что обеспокоен числом россиян-нелегалов: именно увеличением числа туристов, которые пытаются остаться в стране, объяснили многочисленные отказы в пересечении границы.

На двенадцатый месяц года — и незадолго до визита Путина — в "Домодедово" задержали несколько десятков граждан Израиля. СМИ тогда утверждали, что формальная причина — проблемы с документами у израильтян. Всех задержанных позднее отпустили, продержав несколько часов в закрытых помещениях аэропорта.

Журналисты Интерфакса спросили в российском посольстве, стало ли задержание израильских граждан ответной мерой на недопуск российских туристов в Израиль, но прямого ответа на свой вопрос не получили.

"Массовое задержание израильских туристов в Москве — попытка России оказать давление на Израиль в преддверии двусторонних переговоров по консульским вопросам", — заявили корреспонденту "Вести" источники в МИД Израиля.

Что делать с Сирией и Ираном?

Несмотря на краткий визит и отсутствие уверенности в политическом будущем Нетаньяху, лидеры все же наверняка успеют обсудить сирийскую проблему, уверены эксперты.

Владимир Путин не так давно совершил визит на Ближний Восток — в Саудовскую Аравию, в Арабские Эмираты, в затем и в Сирию. Основной темой для переговоров стала ситуация в Сирии — это проблема, особо волнующая и Израиль.

Израиль надеется на помощь России в выдворении Ирана из Сирии. Дамаск неоднократно обвинял Израиль в нанесении ударов по своей территории — Израиль много раз подтверждал, что авиация действительно наносила удары — по иранским военным.

Эксперт Марк Новиков уверен, что Нетаньяху обязательно попытается навязать диалог по Сирии: "По последним заявлениям Путина можно аккуратно предположить, что он начинает задумываться о послевоенном будущем Сирии, о том, чтобы там было спокойно".

Впрочем, говорит Новиков, сложно ждать каких-то конкретных договоренностей по этому вопросу: и с учетом внутриполитической ситуации в Израиле, и с учетом того, что это только начало диалога по Сирии.

Израиль также продолжает волновать ядерная программа Ирана после выхода Тегерана из соглашения с западными странами.

Эксперты полагают, что катастрофа украинского "Боинга", сбитого в начале января, сделала практически невозможным возврат Ирана в дипломатическое пространство в виде полноправного субъекта: вероятнее всего, Европа также присоединится к американской линии в отношении Ирана.

Россия же продолжает сохранять относительно нейтральный — в сравнении с заявлениями Дональда Трампа — тон. В Госдуме, например, говорят, что осуждают иранские власти за сбитый "Боинг", но традиционно добавляют: винить надо и США.