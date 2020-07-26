Путин и Зеленский провели беседу по телефону

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого подробно обсудили вопросы урегулирования внутриукраинского кризиса. Об этом сообщается на сайте Кремля. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Путин и Зеленский позитивно оценили согласование дополнительных мер по прекращению огня в Донбассе, которые вступают в силу с 27 июля, указывает Кремль. Кроме того, стороны согласились о необходимости повышения эффективности переговоров в рамках минской контактной группы.

Также в ходе разговора Путин выразил "серьезную озабоченность" из-за заявлений украинских властей о необходимости пересмотра минских соглашений и отметил, что принятое Верховной радой 15 июля постановление о проведении местных выборов в 2020 году противоречит этим соглашениям.

В сообщении Кремля отмечается, что Путин указал на то, что озвученная Зеленским в ходе разговора позиция о безальтернативности минских договоренностей "должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей".

Президенты также обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса, сообщает Кремль.