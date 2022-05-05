Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом, сообщается на сайте Кремля.

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Путин поздравил Беннета с Днем независимости Израиля и обсудил с ним войну в Украине. Особое внимание было уделено гуманитарным вопросам, в том числе эвакуации людей с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

Как сообщил Кремль, в преддверии 9 мая Путин и Беннет "подчеркнули особое значение этой даты для народов обеих стран, бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста".

Президент России напомнил, что из шести миллионов евреев, замученных в гетто и концлагерях, убитых нацистами в ходе карательных операций, 40 процентов были гражданами СССР, и просил передать проживающим в Израиле ветеранам пожелания здоровья и благополучия. Нафтали Беннет в свою очередь отметил решающий вклад Красной Армии в Победу над нацизмом.

1 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью итальянскому телеканалу Mediaset, что "у Гитлера была еврейская кровь", а "самые ярые антисемиты, как правило, евреи". Эти слова были произнесены в контексте того, что власти Украины якобы поддерживают нацистов, несмотря на еврейское происхождение президента Владимира Зеленского.

Власти Израиля обвинили Лаврова во лжи и расизме, а также вызвали российского посла Анатолия Викторова для дачи разъяснений. Главный раввин России Берл Лазар назвал слова Лаврова "шокирующими" и предложил министру извиниться за них.

3 мая МИД России опубликовал статью "Об антисемитизме", в которой обвинил Израиль в поддержке "неонацистского режима в Киеве". 4 мая официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что израильские наемники воюют в Украине "плечом к плечу с боевиками „Азова"".