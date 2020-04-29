Путин лишит армейских генералов каракулевых шапок

Минобороны предложило заменить высшему офицерскому составу вооруженных сил каракулевые шапки на более дешевые меховые. Об этом говорится в проекте указа президента, который разработало оборонное ведомство по решению Владимира Путина.

Ранее военачальникам российской армии уже запретили надевать престижные каракулевые папахи — теперь их носят офицеры ФСБ, ГУСП и МЧС. Русская служба Би-би-си рассказывает о сути "каракулевой реформы".

Минобороны против каракуля

Министерство обороны России завершило общественное обсуждение проекта поправок в указ президента от 11 марта 2010 г. № 293 "О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия".

Поправки лишают высших офицеров (генералов и адмиралов), а также полковников и капитанов I ранга вооруженных сил России права носить "шапки из каракуля с козырьком". Теперь офицерам в подведомственных минобороны войсках будут положены меховые шапки. Для генералов и полковников их шьют из облагороженной овчины, уточняется в приказах министра обороны и документе "Об описании предметов военной формы одежды военнослужащих вооруженных сил".

Пояснительную записку к этим, а также ранее вносившимся поправкам в тот же указ, военные, вопреки правилам, не опубликовали.

Согласно размещенному минобороны уведомлению о его подготовке, указ готовится "в целях реализации решения президента". Найти это решение в открытых источниках не удалось. Русская служба Би-би-си отправила Дмитрию Пескову и в департамент информации и массовых коммуникаций минобороны запрос о причинах реформы.

Как армейских генералов отличат от росгвардейских

Каракулевые шапки с цилиндрическим кожаным колпаком и козырьком упраздняются из обмундирования генералов и полковников, адмиралов и капитанов I ранга. Носить их по-прежнему будут аналогичные чины ФСО и высшие офицеры Росгвардии.

В поправках уточняется, что армейским высшим офицерам и полковникам вместо шапок из черного и серого каракуля будут положены аналогичные меховые изделия. Такие головные уборы защитного цвета оставят для военно-космических войск и синего — для воздушно-десантных. Морякам и офицерам береговой охраны, а также морской авиации аналогичных званий придется перейти c черного каракуля на черный мех.

Маршалов в России сейчас нет (последним был покойный министр обороны Игорь Сергеев). Но если появятся, им тоже, согласно поправкам, придется носить меховые шапки с козырьком.

По указу Путина высшие офицеры вправе и сейчас иметь дополнительно к каракулевым аналогичные по форме меховые шапки, но носить их могут только вне строя.

Менять козырьки минобороны не собирается: всем высшим офицерам России по-прежнему полагаются козырьки с золоченым шитьем. Вступить в силу указ, по плану разработчиков должен уже в июле 2020 года.

Кому из силовиков разрешат носить папахи



Путин исключил армейских генералов и полковников из числа носителей папах в 2014 году. Папахи отличаются от генеральских шапок высотой и формой: над каракулевым "околом" на 1 см выступает "колпак". Армейским генералам по приказу министра обороны шили колпаки красного или синего цвета с золотистым галуном, налобную часть каракулевого окола украшали кокардой.

В 2005 году Путин приказал ввести папахи в вооруженных силах. Спецслужбы получили их только во время реформы обмундирования, которую провели с 2007 по 2010 годы Владимир Путин и Дмитрий Медведев с участием гражданских дизайнеров Валентина Юдашкина и Игоря Чапурина. Папахи и каракулевые шапки реформа не затронула.

Теперь папахи носят офицеры ФСБ, главного управления спецпрограмм президента (ГУСП) и МЧС, это право им предоставил в 2010 году Дмитрий Медведев. До этого офицеры ФСБ носили только фуражки. Генералам ФСБ по приказу ее главы Александра Бортникова шьют папахи с васильковыми колпаками, а полковникам — с иссиня-черными.

Каракуль также можно будет увидеть на ушанках полковников Росгвардии, офицеров Президентского полка, постовых ФСО и тех, кто несет почетный караул.

Военная форма для Путина



В 2018 году в СМИ активно обсуждались предложения одеть Путина в военную форму. Видеть его одетым по-военному хотели бы например силовики, сообщал RTVI. "Президент — главнокомандующий. Он имеет право носить военную форму. Если он в определенных случаях наденет погоны, все только выиграют от этого", — цитировал телеканал слова источника в минобороны.

Владимир Путин, в 1990-е годы дослужившийся в ФСБ до звания полковника, после избрания президентом не раз появлялся в публичном пространстве в военной форме — в том числе зимой. В 2000 году он в морской каракулевой шапке с козырьком, украшенным золотым шитьем (как положено высшим офицерам и полковникам) инспектировал учения Северного флота.

В 2004 году Путин на космодроме Плесецк отдавал воинское приветствие, прикладывая руку к козырьку (без золочения) серой каракулевой шапки.

Сергей Шойгу редко публично появляется зимой в генеральской каракулевой шапке (чаще он носит фуражку) — в таком виде он например участвовал в прощании с погибшим в Сирии летчиком.

Экономия "каракулевой реформы"

Минобороны сможет сэкономить на реформе, поскольку каракулевые шапки офицеров в среднем обходятся вдвое дороже меховых.

По нормам обеспечения военнослужащих в мирное время офицерам положено выдавать такие головные уборы раз в пять лет — или компенсировать их стоимость. По этим постановлениям генералу вооруженных сил на пятилетку положены каракулевая и меховая шапки с золочеными козырьками за 10,7 тысячи и 5,9 тысячи рублей соответственно.

После принятия поправок самыми дорогими по действующим нормам останутся аналогичные каракулевые шапки генералов Росгвардии. Полковникам положен каракуль с козырьком за 5,6 тысячи рублей и ушанка из меха за 970 рублей.

Папахи офицеров ФСБ стоят, независимо от званий 6,9 тысячи рублей. Численность офицеров российской армии является военной тайной, закупки шапок минобороны проводит в закрытом режиме. В открытом доступе на портале госзакупок есть аналогичная информация других силовых ведомств, которые продолжат одевать своих офицеров в каракуль.

Например, 29 апреля ФСО завершит прием заявок поставщиков на аукционе по закупке 100 полковничьих каракулевых шапок с козырьком по максимальной цене 600 тысяч рублей. Папаха из "чистопородного каракуля" по исполняемому сейчас заказу волгоградского управления МЧС стоит 7,9 тысячи рублей.

На сайте АО "Военторг", которое правительство во главе с Путиным в 2010 году назначило единственным исполнителем по индивидуальному пошиву одежды для армии, продается меховая шапка с козырьком за 12 тыс. рублей. Не исключено, что после введения "шапочной реформы" цены на эти головные уборы вырастут официально.

История папах: от казаков до советских офицеров

Впервые папахи в российской армии ввели в 1817 году в частях, которые воевали на Кавказе. С 1855 года стали головным убором еще и казачьих войск, а к 1913 году их носила уже вся армия.

После революции 1917 года папахи отменили: красные командиры не могли носить форму белого офицерства. Но к 1940 году шапки из каракуля не просто вернулись в армию, но и стали демонстрацией статуса: носить их разрешалось только высшим чинам, генералам и маршалам. Через несколько лет такое право получили и полковники.

Новое наступление на папахи в 1990 году начал Дмитрий Язов, писал "Коммерсантъ". Головной убор изъяли из довольствия полковников — носить их разрешалось, но шить шапки из недешевого материала военные должны были за свой счет. Вскоре президент России Борис Ельцин решил отказаться от папах в армии, заменив их на ушанки.

Как обращал внимание "Московский комсомолец", в последующие годы каракулевые шапки как часть формы сохранились только у некоторых командующих на Кавказе.

При Владимире Путине папахи снова стали символом продвижения по карьерной лестнице.

Что думают о папахах отставники



Главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский назвал папахи "историческим" атрибутом армии и связал их отмену с неудобством. "Когда полковника получил, получил и папаху, — рассказал он Би-би-си. — Она не нужна, честно говоря. Вещь крайне неудобная, особенно в современной армии. Надевали ее крайне редко. Если ее отменят, у меня сердце не дрогнет".

Впрочем, признает Мураховский, есть офицеры, которые выступают за ее сохранение. "Традиции, понимаете? Когда-то точно так же насчет портупеи тоже дискуссии были — ну прямо смерть армии, портупеи отменяют. Сапоги отменяют — все, вооруженные силы завтра закончатся без сапог! Это все на практике абсолютно никакого значения не имеет", — считает эксперт.

Генерал-майор КГБ в отставке Алексей Кондауров в разговоре с Би-би-си тоже назвал папахи анахронизмом. "В мое время это полагалось, но я никогда не надевал — ходил в гражданской одежде, мне это казалось излишним. Сейчас наверное отар овец не хватает. Думаю, нынешним военным по большому счету все равно", — заключил он.

В то же время бывший главком сухопутных войск Владимир Болдырев сказал Би-би-си высказался в пользу папах: "Красиво смотрятся, теплые, удачные".

Менеджер ателье в центре Москвы, которое шьет военную форму высшим офицерам российской армии, рассказал Би-би-си, что ему заказывают папахи те, кто не может получить их на складах, военные с нестандартными размерами головы и отставники.

"Папаха, конечно, статусный головной убор. Заказывают те, кто любит покрасоваться, — пояснил он. — То, что выдают [на военных складах], не очень хорошего качества. А мы можем на выбор предоставить: есть каракуль потемнее, посветлее, серебристый. Приходили генералы из Монголии: они любят каракуль темный и крупный, а наши — по большей части серебристый".