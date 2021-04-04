Путин наградил обвиненного в домогательствах депутата Госдумы РФ орденом "За заслуги перед Отечеством"
Foto: AP/Scanpix/LETA

Председатель Комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий указом президента России награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени "за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу", говорится на сайте комитета.

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Судя по фотографиям, государственную награду Слуцкому вручал первый замглавы Администрации президента Сергей Кириенко. С момента обвинений в харассменте в 2018 году нынешняя награда стала для Слуцкого первой, отмечает "Подъем". Кроме того, заместитель председателя Госдумы, руководитель делегации России в ПАСЕ Петр Толстой удостоен Ордена Почета.

В начале 2018 года заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и корреспондент Русской службы BBC Фарида Рустамова обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.

Так, в разговоре с Рустамовой, которая хотела взять у депутата комментарий о визите в Россию на тот момент кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, Слуцкий называл журналистку "зайчуткой" и зайчонком, предлагал трудоустройство, если она уйдет из ВВС, советовал ей расстаться с женихом и стать его, Слуцкого, любовницей. По словам Рустамовой, беседа велась не под запись, но депутат знал о включенном диктофоне. Журналистка также рассказала, что парламентарий во время той встречи провел рукой по ее лобку вверх.

Слуцкий отрицал все обвинения и отделался только извинениями перед теми, кому "причинил любые переживания". Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в поведении депутата, более того, заявила об "избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц".

После этого ряд СМИ отозвали своих корреспондентов из Госдумы или объявили бойкот Слуцкому, а во всех материалах, где упоминалось его имя или Госдума в целом, отмечали, что нижняя палата оправдывает харассмент. А Фонд борьбы с коррупцией ФБК выпустил несколько расследований о Слуцком. В одном из них сообщалось, что пентхаус жены депутата в комплексе "Кутузовская ривьера" стоимостью около 400 миллионов рублей был получен от девелопера Сергея Полонского в качестве взятки. Полонский подтвердил эту информацию, отметив, что следственные органы на его заявление не отреагировали.

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