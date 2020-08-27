Путин назвал условие применения российских сил в Беларуси
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин в большом интервью ведущему ВГТРК Сергею Брилеву подробно высказался о ситуации в Белоруссии. В числе главных заявлений - подтверждение резерва силовиков на случай обострения ситуации в соседней стране, передает The Bell.

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Большое интервью Путина с Брилевым было анонсировано сегодня — его покажут в 14.00 по "России-24". Однако до показа появились утечки о его содержании, и их частично подтвердил сам Брилев. "Будет много про белорусов. Хотя, кстати, кое-что именно про белорусов еще покажем в субботней программе. Но уже сегодня на "России-24" и "России-1" — много-много чего. Почему-то кажется, что цитировать будут обильно", — отметил он.

Путин не исключил что что российские силовики придут на помощь белорусским властям, но этого не будет до тех пор, пока "экстремистские элементы" в Белоруссии "не перейдут границ, не начнут разбой".

По словам президента, Россия уже создала резерв сотрудников правоохранительных органов для Белоруссии, но пока он задействован не будет. "Необходимости в применении российских сил в Беларуси пока нет, надеюсь и не будет, и с этим согласны и в Москве, и в Минске", — подчеркнул российский президент.

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