Путин одобрил отправку добровольцев в зону боевых действий в Украину
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Путин одобрил идею отправить на "военную операцию" в Украину "людей, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь". По словам Шойгу, Минобороны получило больше 16 000 подобных заявок из стран Ближнего Востока, пишет портал Forbes.ru.

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Речь идет о "людях, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь". Свою позицию Путин высказал в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности. Фрагмент совещания доступен на YouTube-канале "Россия 24".

По словам Путина, Россия наблюдает "сбор со всего мира наемников и направление их на Украину", которое "западные спонсоры Украины" не скрывают. Это пренебрежение всеми нормами международного права, заявил он.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, наибольшее количество заявок в добровольцы от людей, которые хотели поехать в Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), поступило из стран Ближнего Востока — свыше 16 000.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля объявил о создании нового воинского подразделения — "интернационального легиона" территориальной обороны. Зеленский предложил вступать в него всем желающим иностранцам и лицам без гражданства на контрактной основе.

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