Путин отметил, что поправки в Конституцию существенно ограничат полномочия президента

Президент России Владимир Путин назвал странной критику поправок в Конституцию партией КПРФ под предлогом появления в стране "диктатуры", отметив, что изменения в основной закон, наоборот, ограничивают власть главы государства.

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"Что касается укрепления олигархического правления и усиления власти президента, тем более (его) диктатуры. Наоборот, ведь президент отдает от себя очень существенную часть полномочий", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

"Если сегодня президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы, а затем без всякого согласия парламента страны назначает министров фактически, то ситуация меняется кардинально. Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же, как по министрам, а президент в предложенном варианте Конституции не имеет права их отклонить. Существенная часть полномочий передается парламенту", - пояснил Путин.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но фактически будет идти в течение семи дней с 25 по 1 июля. Первые шесть дней в Москве и Нижегородской области будет идти электронное голосование.