Путин ответил на слова Байдена: "Кто как обзывается, тот так и называется"

Президент России Владимир Путин ответил на интервью президента США Джо Байдена, в котором тот пообещал, что Путин поплатиться за предполагаемое вмешательство в американские выборы, и утвердительно ответил на вопрос, считает ли Байден Путина "убийцей".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Теперь что касается заявления моего американского коллеги. Мы действительно, как он сказал, мы с ним лично знакомы. И чтобы я ему ответил? Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии и шуток", — сказал Путин на стрече с представителями общественности Крыма и Севастополя. Россия аннексировала Крым семь лет назад — весной 2014 года.

"И вот, вы знаете, я вспоминаю — в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется".

"Кто как обзывается, тот так и называется". Путин ответил Байдену фразой из своего дворового детства pic.twitter.com/RiRZrdWoj4 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) March 18, 2021

Накануне президент США заявил, что его российскому коллеге придется ответить за попытки вмешательства в американские выборы. "Он поплатится за это", — заявил Байден в интервью телеканалу Эй-би-си.

После этого журналист спросил президента США, считает ли он Путина "убийцей". Байден ответил утвердительно.

После заявления Байдена в эфир телеканала Эй-би-си российский МИД заявил, что посол России в США приглашен в Москву для проведения консультаций.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков оставил без комментариев ответ на вопрос, готова ли Москва рассмотреть вопрос о разрыве дипотношений с США.

Журналисты спросили Пескова, как в Кремле восприняли интервью, в котором Байден "сделал ряд высказываний" о Путине, а также о том, "не оскорбили ли лично Путина" эти высказывания.

"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить именно из этого", — сказал Песков.

Путин уже не в первый раз цитирует "детскую поговорочку" о тех, "кто обзывается" и "так и называется". В июне 2009 года, когда он занимал пост премьера, он призвал членов правительства не обижаться на белорусских партнеров после их заявлений о проблемах с поставках молочной продукции из Беларуси.

"И в обычной жизни, и в политике обижаться — это не самый лучшее развитие событий. Вы знаете, я воспитывался на ленинградской улице, и у нас во дворе в таких случаях говорили: кто как обзывается, тот так и называется. Но в политики вообще принято руководствоваться совершенно иными соображениями", — говорил тогда Путин.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила журналистам, что в отличие от прежней администрации Байден считает правильным прямо говорить то, что он думает о Путине.

"Наша администрация намерена придерживаться иного подхода в отношениях с Россией, чем у предыдущей администрации, — сказала она, отвечая на вопрос о приглашении посла Антонова в Москву на консультации. — Мы намерены быть прямыми относительно тех областей, которыми мы озабочены".

"Президент Байден дал четко понять, что США ответят на многие дестабилизирующие действия России", — сказала Псаки.

Министерство торговли США накануне объявило, что с 18 марта вводит новые экспортные ограничения в отношении России в связи с обвинениями Вашингтона в использовании Россией химического оружия. Это связано с делом Алексея Навального. Кроме того, ожидаются санкции и в связи с предполагаемым вмешательством в американские выборы.

Путин же заявил сейчас, что Россия готова сотрудничать с США, но на своих условиях.

"Знаю, что США, руководство США в целом настроено иметь с нами определннные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих США и на их условиях. Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди, у нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать, но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя. И им придется с этим считаться", — сказал Путин.