Путин передал РПЦ "Троицу" Андрея Рублева. Она хранилась в Третьяковской галерее более 90 лет

Икона "Святая Троица" будет передана Русской православной церкви (РПЦ). Такое решение принял российский президент Владимир Путин. В прошлом году после того как икона, несмотря на протесты искусствоведов и реставраторов, была вывезена на три дня в Троице-Сергиеву лавру, на ней было найдено 61 существенное изменение.
На сайте РПЦ сообщается, что такое решение было принято якобы "в ответ на многочисленные просьбы православных верующих" о передаче иконы церкви.
Также в патриархии уточняют, что первый год после передачи РПЦ "Троица" будет находиться в храме Христа Спасителя и будет "выставлена для общенародного поклонения". Позже икона будет постоянно находиться в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
"Троица" Андрея Рублева — икона начала XV века, она является одним из самых известных и почитаемых образов у православных верующих. С 1929 года икона находится в собрании Третьяковской галереи. До 2022 года "Троица" покидала музей всего несколько раз. В 1941 году икона Андрея Рублева была вместе с другими экспонатами эвакуирована в Новосибирск и хранилась в здании Оперного театра.
16 июля 2022 года "Троица" Рублева, несмотря на протесты искусствоведов и решение реставрационного совета о невозможности временной выдачи иконы РПЦ, была вывезена на три дня в Троице-Сергиеву лавру для "поклонения верующих". Это событие было приурочено к 600-летию обретения мощей святого Сергия Радонежского.
Руководство Третьяковской галереи и многие искусствоведы тогда выступили резко против временного вывоза "Троицы", так как сохранность иконы зависит от жестких температурных условий и определенной влажности.
"Ее доски после деформаций можно сберечь только при неизменных условиях их пребывания в музее. Это же касается хрупкой и подвижной системы грунта и красочного слоя. После любых действий они вспучиваются, отслаиваются, осыпаются. Сберечь икону можно только, не трогая ее и сохраняя температуру и влажность", — объясняла тогда искусствовед Ксения Коробейникова.
"Усилия специалистов, десятилетия наблюдения, изучения, консервации и реставрации позволили к настоящему моменту добиться крайне хрупкого равновесия в состоянии древнего памятника. Учитывая это, а также чрезмерную ветхость структуры иконы, любое воздействие вне музейного хранения может оказаться для нее фатальным", — говорилось в письме Зельфиры Трегуловой, занимавший тогда должность директора Третьяковки, главе департамента музеев и внешних связей Минкультуры Елене Харламовой.
После возвращения в музей на иконе было найдено 61 существенное изменение.
Требования музея по сохранности "Троицы" Рублева в храме Христа Спасителя будут приоритетными, храм и икону подготовят, рассказал РИА Новости глава Патриаршего совета по культуре Тихон.
В феврале этого года сменилось руководство Третьяковской галереи: с прежним директором музея Зельфирой Трегуловой контракт не был продлен. На пост директора Третьяковки была назначена Елена Проничева, дочь Владимира Проничева, который много лет занимал руководящие должности в ФСБ.