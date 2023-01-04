Путин по видеосвязи отправил фрегат с гиперзвуковыми ракетами в поход по океанам

Фрегат "Адмирал Горшков", вооруженный гиперзвуковым ракетным комплексом "Циркон", направился в морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. В церемонии выхода фрегата на боевую службу принял участие и президент РФ Владимир Путин — но по видеосвязи.

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Экипаж фрегата в ходе учений будет отрабатывать применение гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности.

По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, фрегат способен наносить точечные удары по "противнику на море и на суше", а ракеты "Циркон" могут "гарантированно преодолевать любые современные перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны".

По словам Путина, "Циркон" не имеет аналогов. "Уверен: такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны", — добавил он.