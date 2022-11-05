Путин подписал указ о выплате мобилизованным. Кто ее будет получать?

Президент РФ Владимир Путин распорядился выплатить по 195 тысяч рублей всем подписавшим контракты с Минобороны в период с 21 сентября до официального окончания "спецоперации". Это касается и мобилизованных на войну с Украиной, которых предыдущим указом президента уже приравняли по статусу к контрактникам. Русская служба Би-би-си разобралась, что меняет для мобилизованных новый указ.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По указу президента от 2 ноября выплата полагается военнослужащим, которые заключили контракт с момента объявления частичной мобилизации 21 сентября 2022 года в период "специальной военной операции" (СВО). Порядок выплат должно установить правительство.

В указе отмечается, что выплата предназначена мобилизованным и другим категориям контрактников. Ранее, 21 сентября указом о частичной мобилизации Путин уже приравнял мобилизованных на войну с Украиной к контрактникам — по статусу и "уровню денежного содержания".

При этом ранее стало известно о случаях, когда мобилизованные выражали недовольство тем, что им не выплачивают обещанные 195 тыс. рублей. Они также жаловались на плохие условия содержания и проблемы с обмундированием.

Так кому положены 195 тысяч рублей и стоит ли мобилизованным подписывать контракт?

Кому заплатят 195 тысяч рублей?

Получателями выплаты названы мобилизованные, бывшие "срочники" и иные граждане (в том числе иностранцы), которые заключили контракт после начала мобилизации на срок не менее года.

Наиболее понятная ситуация со срочниками. Сейчас в России идет увольнение в запас отслуживших срочную службу, и начинается осенний призыв на срочную службу. Тех и других теперь можно уговаривать служить по контракту, обещая "подъемные" 195 тысяч рублей.

Официально срочников нельзя отправлять на войну в Украине, но командиры их уговаривали, а зачастую вынуждали заключать контракты и в мирное время. Закон "О военной службе" разрешает переходить на контракт после трех месяцев срочной службы, а выпускникам техникумом и ВУЗов — сразу после их окончания.

Основатель медиапроекта "Военный омбудсмен", адвокат Максим Гребенюк и директор правозащитной организации "Гражданин. Армия.Право" (включена в реестр "иностранных агентов") Сергей Кривенко считают, что "подъемные" 195 тысяч рублей получат не все мобилизованные, а только те, кто подпишет контракт.

По сентябрьскому указу о частичной мобилизации все мобилизованные имеют "статус" и "уровень денежного содержания" контрактника и без подписания контракта. Их приказом командира вносят в списки личного состава — с правом на те же льготы, социальные гарантии и выплаты, что и у контрактников.

Но в армии, судя по рассказам мобилизованных и документам, с которыми ознакомилась Би-би-си, их с одной стороны, считают "военнослужащими по контракту", а с другой — предлагают контракты заключить. По закону именно в контракте прописываются конкретные права и ответственность военнослужащего, обусловленные особенностями его службы.

"Не подписавшие контракт мобилизованные теоретически смогут вернуться домой раньше контрактников — например, если президент своим указом отменит мобилизацию. Но подписав контракт, человек становится кадровым военным и уволиться до конца спецоперации не сможет", оценивает риски желающих подписать контракт ради получения 195 тысяч рублей Гребенюк. Его телеграм-канал "Военный омбудсмен" рассказывает о том, что на практике в армии с 21 сентября не только приостановили увольнение контрактников, но и стали отменять уже изданные ранее приказы об увольнении.

Однако экономист Сергей Алексашенко считает, что указ Путина о выплате "подъемных" рассчитан на всех мобилизованных, а указанную в нем сумму правительство может унифицировать для всех регионов. По прогнозу Алексашенко, региональные выплаты будут в итоге включены в общую сумму 195 тысяч рублей, и некоторым небогатым регионам минфин эти затраты может компенсировать.

Полагается ли выплата за продление контракта?

Еще один спорный вопрос — получат ли 195 тысяч "подъемных" контрактники, которые уже отвоевали в Украине указанный в их контрактах срок, но с 21 сентября по указу Путина не могут уволиться из армии до конца "периода частичной мобилизации".

В указе говорится, что "в период частичной мобилизации" и контрактники, и мобилизованные могут уволиться из армии лишь в трех случаях: если достигнут предельного возраста пребывания на военной службе, будут признаны не годными к ней по состоянию здоровья или будут приговорены судом к лишению свободы.

Владимир Путин не отменял этого указа. По закону "О военной службе" военнослужащий после завершения срока контракта вправе заключить новый контракт. Но в указах Путина ничего не говорится о том, что с контрактниками, застрявшими в армии из-за войне в Украине и мобилизации нужно заключать новые контракты. "Прекращение действия контракта по истечении его срока в период частичной мобилизации не предусмотрено", — сообщал правительственный портал "Объясняем. РФ".

Это значит, что срок службы будет продлеваться в рамках прежних контрактов без заключения новых. Но получит ли 195 тысяч рублей контрактник, у которого новый срок начнется в период мобилизации, из расплывчатой формулировки указа неясно, подтверждает адвокат Гребенюк.

Сколько вообще можно заработать на войне?

Еще до указа о единовременной выплате власти обещали всем участникам спецоперации заработок не менее 195 тысяч рублей в месяц. Так утверждал, объясняя финансовую сторону мобилизации, правительственный портал "Объясняем.рф".

Но Максим Гребенюк и Сергей Кривенко говорят, что заработать такую сумму можно только с учетом командировочных и "боевых" надбавок к зарплате. Учитываются ли при этом все дни пребывание "за лентой" (за границей) или только дни на передовой, не известно, добавляет Кривенко.

По словам Гребенюка, контрактникам полагаются обычные "подъемные" 30 тысяч рублей, а также 4 тысячи рублей в день за нахождение на территории Украины и 8 тысяч рублей за участие в активных боевых действиях.

На практике эти выплаты зависят от воли командира, который должен зачислять бойца в списки на получение надбавок, говорят оба эксперта. "По-видимому, если боец начинает быть на плохом счету, упрямится и отказывается выполнять задания, его могут просто не зачислить в такие списки — будет считаться, что он не был в бою и находился, например, в учебном лагере", говорит Гребенюк.

Жалобы от не получивших эти деньги бойцов поступают, но таких судебных дел, по данным адвоката, пока нет. Эти выплаты, по его словам, регулируются приказом с грифом "совершенно секретно", так что оспорить их неполучение в суде вряд ли возможно.