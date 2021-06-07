Путин подписал закон о выходе из международного Договора по открытому небу

Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает РБК.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Договор по открытому небу, который оговаривал протоколы и маршруты полетов разведывательных самолетов над территориями стран-участниц, был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. В силу он вступил через десять лет, объединив 34 страны, в том числе Латвию, Литву и Эстонию.

На разрешенных самолетах не должно быть оружия, но возможно специальное оборудование для наблюдения: фотоаппараты, видеокамеры, инфракрасные сканеры, радиолокационные станции. Во время полетов на борту находится представитель страны, над которой летит самолет, чтобы наблюдать за наблюдающими.

Договор закрепляет определенное число полетов, которые обязуется ежегодно принять каждая из стран-участниц. У России и Белоруссии (вместе) и США — самая большая квота в 42 полета. Причем американцы летали над Россией чаще, чем российская разведка над США. С другой стороны, Россия использовала возможность таких полетов больше, чем Америка. За время существования договора страны совершили более полутора тысяч полетов.

В мае 2020 года США официально уведомили партнеров о решении выйти из Договора об открытом небе, объяснив этот шаг регулярными нарушениями России, которая запрещала летать над Москвой, Калининградом, Чечней и вблизи границ Абхазии и Южной Осетии. Москва нарушения отрицала, зато обвиняла Вашингтон. В ноябре выход США из Договора произошел.

"Теперь мы более не являемся участниками этого соглашения, которое Россия так возмутительно нарушала в течение многих лет. [Президент США Дональд Трамп] никогда не переставал выводить Америку на первое место, покидая устаревшие договоры и соглашения, которые приносили выгоду нашим противникам за счет нашей национальной безопасности", — заявил тогда советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Избранный президент США Джо Байден выступал против этого решения администрации Трампа. 22 мая он заявил, что всегда поддерживал это соглашение, которое, в частности, помогало в 2014 году контролировать передвижения российских войск во время обострения кризиса в Украине. Многие надеялись, что при Байдене выход из Договора будет пересмотрен.

Россия вышла из Договора незадолго до встречи Байдена с Путиным в Женеве 16 июня.