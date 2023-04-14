Путин подписал закон об электронных повестках, предусматривающий запрет на выезд из страны

Повестки в военкомат теперь будут приходить не только в бумажном, но и в электронном виде. При этом повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете на "Госуслугах". Это касается всех военнообязанных, а не только на срочников.

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Закон, который стремительно одобрили Госдума и Совет Федерации 11 апреля, существенно меняет систему оповещения о призыве в армию. Он вступает в силу с момента подписания.

Согласно прежней редакции закона "О воинской обязанности и военной службе", повестку в военкомат должны вручить лично и под расписку. После вступления закона в силу бумажные повестки сохранятся, но дублировать их можно будет в электронном виде — через портал "Госуслуги".

Повестка в электронном виде будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного.

Бумажная и электронная повестки будут иметь одинаковую юридическую силу, говорил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов. Для "уклонистов" предусмотрено несколько, как их назвали депутаты, "обеспечительных мер".

Одна из мер вызвала огромный резонанс. С того дня, когда повестка в соответствии с законом считается врученной, военнообязанному будет запрещен выезд из страны.

Если военнообязанный не получил повестку в письменном или в электронном виде, она будет считаться врученной через семь дней после размещения в Реестре повесток. Создание такого реестра предусмотрено законом.

После этого в течение суток в личный кабинет на "Госуслугах" направят предупреждение о том, что в случае неявки в военкомат в течение 20 дней в отношении него начнут действовать обеспечительные меры. Среди них: запрет на регистрацию ИП и самозанятости, на регистрацию транспортного средства и управление им, на получение кредита.

По словам Картаполова, введенные изменения распространяются на всех военнообязанных, а не только на срочников. Депутат уверяет, что на весенний призыв эти нормы распространяться не будут.

На прошлой неделе, когда Госдума неожиданно решила вернуть этот законопроект из третьего во второе чтение, все тот же Картополов заявлял, что это необходимо лишь для изменения срока его вступления в силу.

В конце марта начальник главного организационно-мобилизационного управления российского генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявлял, что "поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде".

Цимлянский уточнял, что "в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводиться путем вручения повесток", хотя по его словам, в России уже создана единая электронная база данных, к которой имеют доступ районные военкоматы.

Какие еще изменения предусмотрены в законе

Принятые Госдумой и подписанные Путиным поправки предусматривают и другие изменения системы оповещения о призыве. Парламентарии собирались ввести их еще год назад.

В январе 2018 года депутаты решили ввести в закон еще один способ вручения повестки — отправкой их по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства или пребывания призывника или по месту его работы. Повестку предлагалось считать врученной под расписку в день доставки заказного письма призывнику или его уполномоченному представителю.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что эти меры "позволят сократить число граждан, позволяющих себе игнорировать установленные законом требования в сфере исполнения воинской обязанности".

В первом чтении законопроект был принят в начале апреля 2018 года. А вот до второго чтения он дошел лишь спустя несколько лет — 22 февраля 2022 года.

При его рассмотрении в феврале первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов признавал, что законопроект "очень непростой", к нему были замечания у государственно-правового управления администрации президента, правительства, уполномоченного по правам человека и Верховного суда. Красов уверял, что созданная для его доработки специальная межведомственная группа "выполнила очень серьезную работу".

Ни вопросов, ни обсуждения тогда не было. В законопроекте уточнили, что "если гражданин отказался от получения повестки военного комиссариата, направленной по почте, или от ее вручения, он считается получившим соответствующую повестку".

Кроме того, в проекте прописали, что человек, получивший повестку после указанной в ней даты явки, обязан явиться в военкомат в двухнедельный срок. Даже если гражданин не получил повестку из военкомата в период проведения призыва на военную службу, то в течение двух недель с начала следующего призыва он обязан сам явиться в военкомат "для сверки данных воинского учета".

Если он этого не сделает без уважительных причин, то будет считаться уклоняющимся от исполнения воинской обязанности.

Также в поправках было указано, что если гражданин, подлежащий призыву на военную службу, выезжает в период проведения призыва с места жительства или места пребывания более чем на три месяца, он обязан сообщить об этом, лично явившись в военкомат.

После одобрения в третьем чтении закон должен был вступить в силу с 1 апреля 2022 года. Однако оно тогда так и не состоялось.