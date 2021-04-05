Путин подписал закон, "обнуливший" его президентские сроки
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин подписал закон, который в том числе дает ему право вновь баллотироваться на пост главы государства. Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

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Ряд положений закона разработан во исполнение поправок к Конституции. Согласно одной из новелл Основного закона, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, эта норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента еще два срока, передает ТАСС.

Документ устанавливает, что главой государства может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в стране не менее 25 лет, а также не имеет и никогда ранее не имел гражданства или вида на жительство другого государства. Эта норма не касается россиян, "ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".

Авторами закона стали председатель комитета Госдумы по конституционному законодательству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также председатель комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

А первой инициативу об "обнулении" президентских сроков Владимира Путина озвучила в марте 2020 года депутат Госдумы и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

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депутат Госдумы Владимир Путин
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