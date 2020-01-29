Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар

Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной в России к 7,5 годам колонии за 9,6 граммов гашиша, которые нашли в транзитной зоне Шереметьево. Путин на прошлой неделе обещал матери Иссахар, что "все будет хорошо".

Путин подписал прошение о помиловании израильтянки, сообщил Кремль. В тексте указа говорится, что президент России действует, "руководствуясь принципами гуманности". Указ вступает в силу со дня его подписания.

"Разделяя радость близких родственников и тысяч людей, которые следили и переживали за судьбу Наамы, сложно отделаться от своеобразного юридического послевкусия ее освобождения, которое можно выразить фразой: все могло быть проще", — сказал Би-би-си адвокат Валерий Зинченко из коллегии адвокатов Pen & Paper, которая представляет интересы девушки.

На прошлой неделе, 23 января, Путин во время визита в Израиль встретился с матерью Иссахар, которая в ноябре прошлого года обращалась к нему с просьбой о помиловании дочери. Он пообещал ей, что "все будет хорошо".

На следующий день в Кремле заявили, что процесс затормозился из-за ее нежелания Иссахар писать прошение о помиловании. А в воскресенье, 26 января, адвокаты 26-летней израильтянки сообщили, что осужденная за контрабанду наркотиков все-таки подала прошение о помиловании и скорейшем освобождении из колонии.

"Мы обсудили с Наамой Иссахар заявление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо ее личное обращение к президенту. В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту", — говорилось в заявлении защиты.

Мать осужденной подтвердила, что дочь написала прошение о помиловании. На этой неделе она прилетела в Россию и приехала в подмосковную колонию, где отбывает наказание ее дочь.

27 января комиссия по вопросам помилования Московской области рекомендовала удовлетворить прошение, а губернатор Андрей Воробьев подписал рекомендацию.

К приезду Нетаньяху

Израильские СМИ сообщали ранее, что Израиль и Россия согласовали основные вопросы, связанные с ожидаемым помилованием Иссахар, и занимаются проработкой деталей ее освобождения.

Этот вопрос поднимался во время телефонных разговоров президента Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Они созванивались дважды 26 декабря и 16 января, а 28 января стало известно, что Нетаньяху заедет в Россию, чтобы обсудить с Путиным план ближневосточного урегулирования, предложенный президентом США Дональдом Трампом.

После публикации указа о помиловании Нетаньяху поблагодарил "своего друга" Путина. Мать помилованной израильтянки также поблагодарила российского президента за сочувствие.

Предполагается, что Иссахар покинет Россию вместе со своей матерью бортом премьер-министра Израиля уже в четверг, сказал Интерфаксу информированный источник. Газета Jerusalem Post также сообщала, что Нетаньяху может забрать Иссахар из России на родину после встречи с Путиным.

"Сделки с Россией не было. Освобождение Наамы — жест доброй воли президента Путина по отношению к США", — заявил источник газеты, напомнив, что у Иссахар есть как израильское, так и американское гражданство.

Газета Maariv, ссылаясь на имеющийся в ее распоряжении документ, писала, что израильские власти решили передать России права над Александровским подворьем в Иерусалиме — запрос от российских властей находился на рассмотрении минюста Израиля несколько лет.

В Москве отрицали, что вопросы о помиловании и подворье могут быть связаны. Помощник Путина Юрий Ушаков говорил: "Вы можете увязывать, что хотите, но вы еще не знаете, какое решение будет по девушке".

Дело Наамы Иссахар

26-летнюю Иссахар задержали в апреле прошлого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку на рейсе из Дели в Тель-Авив. В багаже у девушки обнаружили 9,6 граммов гашиша.

Израильтянку обвинили в хранении (ч.1 ст. 228 УК РФ) и контрабанде наркотиков в значительном размере (п. "в", ч. 2 ст. 229.1 УК РФ) и заключили под стражу. В октябре 2019 года Химкинский суд Московской области признал Иссахар виновной и приговорил ее к 7,5 годам колонии.

19 декабря Мособлсуд признал этот приговор законным, несмотря на доводы защиты о том, что Иссахар не понимала значительную часть из своего обвинения и происходящего на первом суде из-за плохого перевода.

"Выводы судов о доказанности контрабанды наркотиков Наамой никакой юридической критики не выдерживали, — считает адвокат Зинченко. — Парадокс в том, что и акт помилования президентом не решает вопрос серьезных репутационных потерь системы после дела Наамы. А все могло быть действительно проще — по праву и по-человечески. Доводов защиты по этому делу у суда было предостаточно".

Израильские СМИ писали, что Москва готова была передать Иссахар израильским властям — в обмен на хакера Алексея Буркова, задержанного в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США.

Родственники израильтянки даже обращались в суд с прошением об отмене экстрадиции россиянина в США, называя Иссахар "дипломатическим заложником". Однако в ноябре 2019 года власти Израиля передали Буркова американцам.

Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники, знакомые с обсуждением дела Иссахар в Кремле, писало, что Путин не хочет освобождать израильтянку, чтобы не повышать рейтинг Нетаньяху, которого в начале марта ожидают третьи за год внеочередные выборы в парламент.