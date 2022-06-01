Путин пообещал вернуть звание "мать-героиня" и выплачивать его обладательницам по миллиону рублей

Президент России Владимир Путин поддержал идею председателя региональной общественной организации многодетных семей Москвы Натальи Карпович возродить в России звание "Мать-героиня". Об этом он заявил во время встречи с семьями, удостоенными ордена "Родительская слава", пишет Новая газета. Европа.

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"Условились <…> вернуть, как это было еще в советские времена, почетное звание "Мать-героиня". И что здесь хотел бы предложить? <…> Тем мамам, которые будут удостоены почетного звания "Мать-героиня", единовременно выплачивать миллион рублей", — рассказал Путин.

Также он предложил при вручении медали ордена "Родительская слава" выплачивать по 200 тыс. рублей (сейчас выплата не предусмотрена), а при вручении самого ордена — по 500 тыс. рублей вместо 100 тыс. рублей.

Орден "Родительская слава" вручают родителям семерых и более детей, а медаль — при наличии четырех и более детей.

Звание "Мать-героиня" присваивалось в СССР с 1944 года. Его удостаивались женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей.