Путин потребовал начать вакцинацию от коронавируса уже на следующей неделе
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Президент Владимир Путин поручил на следующей неделе начать в России масштабную вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС в среду, 2 декабря.

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Первыми вакцинацию должны пройти врачи и учителя, заявил глава государства во время совещания в режиме видеоконференции.

По словам Путина, в ближайшие дни объем произведенной в стране вакцины достигнет двух миллионов доз, что позволяет начать "если не массовую, то масштабную вакцинацию" препаратом "Спутник V". Первая в мире антикоронавирусная вакцина, разработанная в центре имени Гамалеи, была зарегистрирована в августе.

Обращаясь к вице-премьеру Татьяне Голиковой, Путин заверил, что понимает осторожность правительства в этом вопросе. "Мы должны соблюдать эту осторожность, все верно, но я знаю, что в целом и промышленность, и [медицинская] сеть к этому готовы. Давайте сделаем этот первый шаг", — сказал он.

Голикова предложила сначала доложить о готовности, но Путин возразил: "Давайте вы не доложите, а начнете".

В середине октября Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса — "ЭпиВакКороны" от центра "Вектор". В настоящий момент специалисты центра разрабатывают еще три вакцины.

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Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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