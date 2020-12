Путин поздравил Байдена с победой на выборах. Он не спешил это делать

Президент России Владимир Путин поздравил избранного президента США Джо Байдена с победой на выборах, сообщили в Кремле. Путин не спешил поздравлять Байдена, получившего поздравления от других мировых лидеров. В Кремле говорили, что нужно дождаться официального объявления итогов выборов.

Путин направил Байдену поздравительную телеграмму, в которой "пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир", говорится в сообщении Кремля.

Российский лидер также подчеркнул, что со своей стороны "готов к взаимодействию и контактам".

Путин поздравил Байдена спустя шесть недель после выборов, обращает внимание Си-эн-эн.

Russian President Vladimir Putin congratulated Joe Biden on his victory in the US presidential election Tuesday, six weeks after the vote and a day after the Electoral College officially affirmed Biden's win https://t.co/i00yDlam1D