Путин поздравил Байдена с победой на выборах. Он не спешил это делать

Президент России Владимир Путин поздравил избранного президента США Джо Байдена с победой на выборах, сообщили в Кремле. Путин не спешил поздравлять Байдена, получившего поздравления от других мировых лидеров. В Кремле говорили, что нужно дождаться официального объявления итогов выборов.

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Путин направил Байдену поздравительную телеграмму, в которой "пожелал избранному президенту всяческих успехов и выразил уверенность, что Россия и США, несущие особую ответственность за глобальную безопасность и стабильность, могут, несмотря на разногласия, реально способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир", говорится в сообщении Кремля.

Российский лидер также подчеркнул, что со своей стороны "готов к взаимодействию и контактам".

Путин поздравил Байдена спустя шесть недель после выборов, обращает внимание Си-эн-эн.

Russian President Vladimir Putin congratulated Joe Biden on his victory in the US presidential election Tuesday, six weeks after the vote and a day after the Electoral College officially affirmed Biden's win https://t.co/i00yDlam1D — CNN Breaking News (@cnnbrk) December 15, 2020

Ранее во вторник коллегия выборщиков США подтвердила победу Байдена на выборах — он получил 306 голосов выборщиков при необходимых 270. Результаты выборов президента Конгресс США должен утвердить 6 января.

Действующий президент США Дональд Трамп до сих пор не признал свое поражение на выборах, утверждая, что голосование сопровождалось массовыми фальсификациями.

Путин не спешил

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. 7 ноября Байдена начали поздравлять с победой главы зарубежных государств.

В Кремле заявляли, что президент России не спешит поздравлять Байдена, поскольку считает корректным дождаться официального подведения итогов состоявшихся выборов.

9 ноября, отвечая на вопрос, в чем разница между нынешней ситуацией с подведением итогов выборов и той, которая была четыре года назад, когда Путин сразу поздравил Дональда Трампа, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что "разница совершенно очевидна".

"Там [в США] предстоят определенные юридические процедуры, которые были анонсированы действующим президентом, поэтому этим ситуация и отличается, поэтому мы считаем корректным дождаться все-таки официального объявления", — говорил Песков.

26 ноября Песков снова повторил, что Москва ждет официального подведения итогов выборов. На вопрос, влияет ли на решение Путина тот факт, что большинство мировых лидеров уже поздравили Байдена, Песков ответил: "Абсолютно нет".