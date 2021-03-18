Путин предложил Байдену поговорить в прямом эфире
Foto: Reuters/Scanpix

Президент России Владимир Путин предложил американскому лидеру Джо Байдену продолжить их заочную дискуссию в прямом эфире. Об этом сообщает РИА Новости.

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Путин отметил, что в прошлый раз инициатива телефонного разговора исходила от его коллеги. Теперь он готов предложить обсудить ряд тем онлайн. Это будет интересно для народов обеих стран, считает президент России.

"Я бы не откладывал это в долгий ящик. Я на выходные хочу съездить в тайгу немножко отдохнуть. А так можно было или завтра, или в понедельник", — сказал он.

"Мы готовы в любое удобное для американской стороны время", — сказал Путин и сообщил, что прямо сейчас даст поручение организовать звонок Министерству иностранных дел России.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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