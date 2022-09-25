Путин предоставил отсрочку от мобилизации студентам очного и очно-заочного обучения

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации", сообщила пресс-служба Кремля.

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В указе сказано, что отсрочку получат студенты, которые очно или очно-заочно учатся в вузах и колледжах и которые получают образование впервые. Отсрочка распространяется только на студентов государственных образовательных учреждений. Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

После начала мобилизации в России министр обороны Сергей Шойгу заявил, что студентов и военнослужащих срочной службы не будут призывать по мобилизации. В правительстве объясняли, что студентов-заочников могут привлечь к мобилизации по решению призывной комиссии.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, который предусматривает тюремный срок до 10 лет за дезертирство или неявку на службу.

Согласно закону, самовольное оставление части или места службы или неявка на службу без уважительных причин, совершенные солдатом, который проходит военную службу по призыву или контракту, будут караться тюремным заключением на срок до от 5 до 10 лет.

При этом россияне, которые пребывают в запасе, во время прохождения ими военных сборов, будут нести такую же уголовную ответственность.