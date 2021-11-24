Путин привился экспериментальной вакциной от коронавируса
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Вакцину в виде порошка Путин получил в назальной форме, пока что широко этот препарат не применяется. Это дополнение к классической ревакцинации в виде укола "Спутником Лайт".

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Российский президент Владимир Путин сообщил, что после ревакцинации от коронавируса получил вакцину в назальной форме. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

"Через шесть месяцев после вакцинации у меня титры защитные опустились и специалисты порекомендовали провести процедуру ревакцинации, что я и сделал несколько дней назад. Сначала сделал это в виде укола, а на следующий день, после разговора с Денисом Юрьевичем (Логуновым, замдиректора Центра им. Гамалеи. — РБК), он же сам мне сделал и вторую часть процедуры — порошок назальной формы", — сказал он.

Президент пояснил, что препарат в виде порошка принимается также, как и назальный спрей. "Это — просто тот же шприц, только вместо жидкой субстанции он (Логунов) набрал порошок, попросил вдохнуть глубоко на счет три, пшикнул с одной стороны, с другой стороны", — объяснил он. По его словам, никаких ощущений после этого у него не было: "Пятнадцать минут я потом посидел, и все на этом закончилось".

В октябре Минздрав разрешил опробовать назальную форму вакцины на добровольцах в ходе второй фазы испытаний новой формы препарата. Исследования продлятся до декабря 2023 года, в них примут участие 500 добровольцев. В числе тех, кто выразил желание поучаствовать в испытаниях, оказался президент Владимир Путин.

Весной президент привился двумя компонентами "Спутника V", а 21 ноября рассказал, что прошел ревакцинацию препаратом "Спутник Лайт".

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