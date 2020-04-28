Путин продлил нерабочие дни в России по 11 мая. Потом могут начать поэтапное снятие карантина

Президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца майских праздников для борьбы с распространением коронавируса. По его словам, нерабочие дни продлятся до 11 мая включительно. Ему пришлось продлить нерабочие дни уже в третий раз.

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В то же время президент России потребовал, чтобы правительство к 5 мая подготовило план поэтапного выхода из режима самоизоляции. На основании изложенных в нем критериев главы регионов смогут с 12 мая принимать решение о смягчении карантина.

"Пик еще не пройден. Мы перед новым, самым напряженным этапом эпидемии", - отметил Путин.

Он также поручил подготовить новый пакет мер по поддержке экономики и граждан страны и масштабный план восстановления экономики после эпидемии.

Путин во вторник проводит онлайн-совещание с руководителями регионов. То, что на этом совещании будет объявлено решение о продлении ограничительных мер, введенных в связи с пандемией, ожидалось.

В частности, накануне встречи с Путиным о том, что режим самоизоляции и нерабочие дни нужно обязательно продлить, заявили власти Москвы и Подмосковья.

Снятие ограничений по режиму самоизоляции из-за коронавируса и после майских праздников необоснованно, оно возможно "только после изменения динамики по заболевшим в лучшую сторону", сказал в понедельник РИА Новости начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выступил с видеообращением в "Инстаграме". "Самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники", - заявил он.

К утру вторника в России выявлено 6 411 новых случаев коронавирусной инфекции - это максимальный прирост за сутки. Умерли 72 человека - наибольшее число с начала вспышки коронавируса в стране.

Обращения Путина

Период нерабочих дней, во время которых работодатели должны продолжать выплату зарплат сотрудникам, продлевается уже в третий раз.

В первый раз Путин обратился к россиянам в связи с пандемией 25 марта. Тогда он объявил следующую неделю нерабочей и сообщил, что голосование по поправкам в Конституцию откладывается.

Кроме этого, 25 марта он предложил ввести налог на дивиденды, выводимые на зарубежные счета, в размере 15%, и налог на прибыль от банковских вкладов объемом более 1 млн рублей. Путин также пообещал россиянам некоторые меры социальной поддержки.

После этого обращения Москва, Московская область и большая часть регионов объявили о введении режима самоизоляции.

2 апреля Путин выступил с новым обращением и объявил, что весь апрель будет в России нерабочим из-за эпидемии коронавируса. При этом работникам должны продолжить начисление заработной платы.

16 апреля президент России объявил о переносе парада Победы. Он пообещал, что все мероприятия, запланированные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в нынешнем году - но позже. Точную дату он не назвал. Салют 9 мая будет, несмотря на отмену парадов, сообщил во вторник командующий Западным военным округом Александр Журавлев.

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова и вице-премьер Татьяна Голикова призвали продлить нерабочие дни и режим самоизоляции по меньшей мере на две недели. Именно такого решения ждали от Путина.

По словам Поповой, России угрожает взрывной рост заболеваемости, если режим ограничений не будет продлен еще на "как минимум один инкубационный период" (длительность инкубационного периода для инфекции Covid-19 составляет 14 дней).

Ограничения целесообразно продлить до 12 мая, "как минимум", говорил директор научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.

Голикова при этом признавала, что "население устало от ограничений". "Главное, что еще раз хочу сказать, чтобы наше движение вперед сопровождалось уверенностью наших граждан в том, что еще надо чуть-чуть потерпеть, и мы непременно из этой ситуации выйдем", - говорила вице-премьер.