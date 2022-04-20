Путин: Россия достигнет своих целей на Донбассе, и его жители "смогут вернуться к нормальной жизни"

Президент России Владимир Путин провел в Кремле заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Россия — страна возможностей".

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Обращаясь к участникам, он сказал, что скоро Россия достигнет всех своих военных целей на Донбассе, и его жители "смогут вернуться к нормальной жизни".

Он вновь повторил свой тезис о том, что основной целью российского вторжения была помощь жителям самопровозглашенных "республик" на востоке Украины.

"Именно трагедия, которая происходила в Донбассе, вынудила, просто заставила Россию начать эту военную операцию, о которой сегодня все хорошо знают", — заявил Путин.

В ходе встречи у Путина завязался диалог с одной из участниц — 12-летней девочкой из Севастополя. Он сказал ей, что вскоре жители востока Украины заживут "так же хорошо, как население Крыма".

"Мы будем действовать последовательно и добьемся положения, при котором и там постепенно нормализуется жизнь, и она будет меняться к лучшему так же, как это происходило с тобой, в твоей жизни в Севастополе", — сказал Путин.

Западные наблюдатели отмечают, что российский президент не упускает возможности проводить мероприятия патриотического толка в каждую годовщину аннексии Крыма, которая произошла весной 2014 года.