Путин согласился на участие ООН и Красного креста в организации коридоров из Мариуполя - ООН
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Президент России Владимир Путин на встрече с генеральный секретарем ООН Антониу Гутерришем согласился на участие ООН и Международного Красного креста в организации вывода мирных граждан с осажденной территории завода "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом сообщает пресс-секретарь Гутерриша Стефан Дюжаррик.

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"Президент в принципе согласился на участие ООН и Международного комитета Красного Креста в эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе", — цитирует Дюжаррика российское агентство РИА Новости.

По словам Дюжаррика, вопрос, как именно организовать эвакуацию, обсeдят Управление ООН по координации гуманитарных вопросов и министерство обороны России.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш на встрече с Путиным осудил вторжение и предложил создать совместную группу по гуманитарным коридорам.

Он сказал, что нападение России на Украину полностью противоречит Уставу ООН и предложил создать гуманитарную контактную группу из представителей ООН, России и Украины, которые согласовывали бы гуманитарные коридоры для эвакуации мирного населения и не допускали бы таких срывов эвакуации с взаимными обвинениями, которые часто происходят сейчас.

Владимир Путин сказал, что коридоры на самом деле открыты, боевые действия на "Азовстали" в Мариуполе не ведутся, поскольку он распорядился их прекратить (представители Украины сообщают о не прекращавшихся бомбежках территории завода), а гражданских на территории завода украинские военные используют как живой щит.

Также, по словам Путина, переговоры с Украиной продолжаются в онлайн-формате, а Россия вынуждена была признать ДНР и ЛНР, чтобы прекратить геноцид (по данным самих ДНР и ЛНР, в 2021 году там погибли 8 гражданских лиц, в результате российского вторжения, по подсчетам Управления Верховного комиссара ООН по правам человека погибли уже 2665 гражданских лиц, в том числе 195 детей).

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BBC News Русская служба:

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