Путин ушел на режим самоизоляции

Президент России Владимир Путин сообщил, что в течение какого-то периода времени должен будет соблюдать режим самоизоляции. О том, что ему, возможно, придется уйти на карантин, Путин говорил накануне на встрече с паралимпийцами. В тот же день он встречался с президентом Сирии и наблюдал за учениями.

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Как следует из сообщения на сайте Кремля, Путин заявил об этом в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Президент России сообщил коллеге, что из-за ухода на самоизоляцию будет участвовать в саммите ОДКБ и ШОС в Душанбе в режиме видеоконференции, говорится в сообщении.

О возможном уходе на карантин Путин говорил накануне на встрече с паралимпийцами. "Даже в моем окружении проблемы возникают с этим ковидом. Надо разобраться, что там реально происходит… Я думаю, мне самому скоро на карантин придется. У нас очень много людей болеет вокруг", - сказал он.

Путин рассказал, что в его окружении возникают проблемы с заболеваемостью коронавирусом. «Мне самому скоро на карантин придётся уйти», - то ли пошутил, то ли нет президент на встрече с паралимпийцами pic.twitter.com/AyeheXt1uO — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 13, 2021

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после этого заявил РИА Новости, что, говоря о возможной самоизоляции, Путин выразился "образно". Агентству ТАСС Песков накануне сказал, что в планах президента в связи с ситуацией с коронавирусом "пока никаких изменений нет".

Сейчас Песков так объяснил ситуацию: "Путин сообщил Рахмону, что, к сожалению, ввиду того, что были выявлены случаи заболевания коронавирусом, фактически президент является контактным, поэтому он должен занимать ответственную позицию, не подвергать опасности здоровье своих коллег - участников саммитов".

Путин "абсолютно здоров", заверил Песков. По его словам, президент контактировал с несколькими заразившимися Covid-19. Он не стал отвечать на вопрос, кто именно в окружении Путина заболел, и не смог ответить на вопрос, как Путин будет голосовать на выборах в Госдуму с учетом самоизоляции. "Когда президент примет решение, он сообщит", - сказал представитель Кремля журналистам.

В выходные Путин встречался с олимпийцами и ездил в Псковскую область на открытие мемориала "Александр Невский с дружиной" на берегу Чудского озера.

Путин вместе с Шойгу прилетел на учения "Запад-2021" pic.twitter.com/t4iDvr0U4f — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 13, 2021

В понедельник вечером после встречи с паралимпийцами Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу прилетел на вертолете на танковый полигон "Мулино", где проходит часть российско-белорусских учений "Запад-2021".

Во вторник утром Кремль объявил, что в понедельник российский президент также успел встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом, который посетил Москву с не анонсировавшимся визитом.

Здоровье Асада и других участников встреч с Путиным в понедельник опасности не подвергалось, заявил по этому поводу Песков. "Он встретился с Асадом не в конце дня, а в начале дня, - пояснил представитель Кремля. - Встреча произошла еще до принятия решения о необходимости самоизоляции".

В период пандемии Путин максимально сократил число поездок и личных встреч, проводят большую часть мероприятий в режиме онлайн. Затем он снова начал участвовать в мероприятиях, участники которых должны были перед встречей с президентом находиться на карантине.