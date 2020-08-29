Путин усомнился в честности несогласных с итогами выборов в Беларуси

Президент России Владимир Путин признал прошедшие 9 августа выборы в Беларуси легитимными. Об этом он заявил в интервью на телеканале "Россия 1".

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При этом глава государства посчитал заготовленной позицию ОБСЕ по выборам. "Белорусские власти пригласили БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека — прим. "Ленты.ру") ОБСЕ принять участие в контроле над выбором. Чего же они не приехали? Это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов", — отметил он.

По словам Путина, у него есть все основания усомниться в том, что те, кто сомневается в легитимности голосования в Беларуси, были абсолютно честны.

10 августа Путин поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с победой на выборах президента. В направленной ему телеграмме глава России сообщил, что рассчитывает на дальнейшее развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углублению сотрудничества в рамках Союзного государства, наращиванию интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в Организации Договора о коллективной безопасности.

При этом лидеры стран Евросоюза единогласно отказались признать результаты выборов президента Беларуси. Премьер-министр Польши заявил о необходимости провести новое голосование, допустив ОБСЕ до наблюдения за ситуацией в стране.

В Беларуси продолжаются массовые акции протеста, демонстранты требуют отставки Александра Лукашенко и проведения честных выборов. Кроме того, граждане заявляют о насилии со стороны силовиков. По официальным данным, на выборах 9 августа действующий глава государства набрал более 80 процентов голосов. Евросоюз отказался считать выборы в республике легитимными.