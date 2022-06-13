Путин уволил Поклонскую с должности замруководителя Россотрудничества

Эту должность экс-прокурор Крыма заняла в начале февраля. Впоследствии она призывала видеть в украинцах “не бандеровцев, а людей” и называла конфликт вокруг Украины “катастрофой”.

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Наталья Поклонская покидает должность заместителя руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). Соответствующий указ сегодня подписал президент РФ Владимир Путин.

По словам самой Поклонской, это решение связано с "переходом на другую работу". В своем Telegram-канале она поблагодарила Путина "за поддержку и доверие". На момент написания этого материала сообщений о новой должности Поклонской не было.

Пост в Россотрудничестве Поклонская заняла в начале февраля. После начала российского вторжения в Украину чиновница дала несколько резонансных интервью, в которых, в частности, назвала происходящее "катастрофой", а букву Z, которую используют сторонники "спецоперации", — символом "трагедии и горя для России и Украины".

Поклонская — экс-прокурор Крыма, поддержавшая аннексию полуострова Россией. За это чиновницу включили в санкционные списки ЕС, США и других стран, а в Украине обвинили в государственной измене. В 2016 году Поклонская была избрана депутатом Госдумы РФ. После окончания мандата осенью прошлого года ее назначили послом в Кабо-Верде, однако спустя три месяца Поклонская по личным причинам отказалась от должности.