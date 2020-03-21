Путин в день рождения Лаврова присвоил ему звание Героя Труда
Foto: Reuters/Scanpix

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Соответствующий указ главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

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В документе говорится, что звание присвоено министру за "трудовые заслуги перед государством и народом".

Указ подписан в день рождения министра. Лавров родился 21 марта 1950 года, сегодня ему исполнилось 70 лет.

Лавров возглавил МИД России в марте 2004 года. До этого он работал в различных диппредставительствах СССР и России за рубежом, а в 1994–2004 годах был постоянным представителем при ООН и в Совете безопасности ООН.

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