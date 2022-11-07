Путин: в зоне "спецоперации" находятся 80 000 мобилизованных, 50 000 из них принимают участие в боях

Около 80 000 мобилизованных находятся в зоне проведения "специальной операции", из них около 50 000 принимают участие в боевых действиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей во время поездки в регион, сообщает "Спектр" со ссылкой на ТАСС.

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"У нас сейчас тысяч 50 находится в боевых подразделениях. Остальные пока не принимают участия в боевых действиях. <…> Остальные все — на полигонах", — цитирует Путина агентство.

Руденя, в свою очередь, рассказал, что около 50 мобилизованных жителей Тверской области вернули домой после уточнения данных. По информации губернатора, причины возвращения — состояние здоровья и семейные обстоятельства.