Путин выступил против ядерной войны

В ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщает Интерфакс в понедельник, 1 августа.

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"Как государство-участник ДНЯО и один из его депозитариев, Россия последовательно следует букве и духу Договора. Полностью выполнены и наши обязательства в рамках двусторонних договоренностей с США по сокращению и ограничению соответствующих вооружений. Исходим из того, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, выступаем за равную и неделимую безопасность для всех членов мирового сообщества", — говорится в обращении Путина.

Он отметил, что Россия "придает большое значение системе гарантий МАГАТЭ как проверочному механизму ДНЯО и считает крайне важным обеспечение ее объективного, деполитизированного и технически обоснованного применения".

"Убеждены, что все страны, соблюдающие требования ДНЯО, должны иметь право на доступ к мирному атому без каких-либо дополнительных условий", — подчеркнул Путин и добавил, что Россия "готова делиться с партнерами своим опытом в сфере атомной энергетики".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о реальности риска ядерной войны и эту опасность "нельзя недооценивать".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский комментируя вероятность применения ядерного оружия, сказал, что адекватный человек не использует его, но Россия это сделать может.