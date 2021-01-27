Путин выступил в Давосе. Он посетовал на рост популизма и социального расслоения в мире

Президент России Владимир Путин впервые за 12 лет выступил на экономическом форуме в Давосе. В своей речи, которая транслировалась в онлайн-формате, он сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 1930-ми годами и раскритиковал действия американских "цифровых гигантов" во время выборов в США.

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Последний раз до этого Путин выступал в Давосе в 2009 году, будучи премьер-министром. Нынешний Давосский форум впервые целиком проводится в онлайн-формате: участники выступают по видеосвязи, а на сайте форума ведется трансляция.

Русская служба Би-би-си прослушала выступление Путина и выбрала десять ключевых утверждений из его речи на форуме.

Некоторые эксперты сравнивают сегодняшнюю ситуацию в мире с 1930-ми годами: по масштабу и комплексному системному характеру вызовов и потенциальных угроз определенная аналогия напрашивается.

Сегодня в мире наблюдается усиление социального расслоения: это вызывает резкую поляризацию общественных взглядов, провоцирует рост популизма, правого и левого радикализма и других крайностей. Проблема расслоения в развитых странах гораздо более глубока, нежели в развивающихся.

Система глобальной безопасности деградирует: в мире растет число региональных конфликтов, происходит ослабление международных институтов.

Социально-экономические проблемы являются ключевым вызовом для всего мира. Гарантами развития глобальной экономики являются комфортная среда для жизни, уверенность в доходах, качественная медпомощь и достойное образование.

Мир переживает период резкой поляризации общественных взглядов и обострения популизма — это неизбежно сказывается на международных отношениях, не добавляя им стабильности и предсказуемости.

Многие страны не согласны с ролью послушных управляемых сателлитов. Использование торговых барьеров, наложение санкций и ограничений повышают риски одностороннего применения военной силы, это опасно.

Цифровые гиганты играют все более значимую роль в современном обществе и кое-где уже де-факто конкурируют с государством — это видно по предвыборной кампании в США.

Глобализация привела к значительному увеличению прибыли крупных американских и европейских компаний — в последние десятилетия доходы в развитых странах достались лишь 1% населения, а у остальных они не росли.

Дальнейшее развитие экономики будет в большей степени основано на бюджетных стимулах, ключевую роль будут играть государственные бюджеты и центральные банки.