Путин выступил в клубе ”Валдай”. 10 цитат о кризисе капитализма, Украине и газе.

Президент России Владимир Путин около 3,5 часа выступал на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", большую часть этого времени он отвечал на вопросы участников форума. РБК собрал 10 главных цитат президента РФ.

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О глобальных изменениях

Трансформация, свидетелями и участниками которой мы являемся, иного калибра, чем те, что неоднократно случались в истории человечества, во всяком случае из тех, что мы знаем. <…> Мы сегодня столкнулись с одновременными системными изменениями по всем направлениям: от усложняющегося геофизического состояния нашей планеты до все более парадоксальных толкований того, что есть сам человек, в чем смысл его существования.

О кризисе капитализма

Существующая модель капитализма — а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран — исчерпала себя, в ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий.

О любимых философах

Вы знаете, я не хотел бы говорить там, что только Иван Ильин, но я читаю Ильина, да, читаю до сих пор <…>. Бердяева я упомянул, значит, другие наши мыслители. Это все люди, которые думали о России, думали о ее будущем.

О противоречиях, которые обострила пандемия

На словах все государства заявляют о приверженности идеалам сотрудничества, готовности вместе работать над решением общих проблем, но это именно, к сожалению, на словах. На деле же происходит прямо противоположное, и пандемия, повторю, только подстегнула негативные тенденции, которые наметились давно, а теперь только усугубляются.

Подход в духе "своя рубашка ближе к телу" окончательно стал нормой, теперь этого даже и скрывать не пытаются, а зачастую даже этим кичатся, выставляют напоказ.

Об отношениях НАТО и Украины

Значит, и раз расширили [НАТО], и два расширили, а последствия какие военно-стратегические? Инфраструктуру приближают. Вот в Румынии, Польше установили системы ПРО, но с пусковыми установками, на которых можно разместить "Томагавки" — ударные системы. И сделать это легко, по щелчку, только программное обеспечение нужно поменять — и все".

<…> Завтра под Харьковым ракеты появятся. Что нам делать-то с этим? Ну не мы же туда лезем со своими ракетами! К нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема. Конечно, это проблема.

О способе разрешения газового кризиса в Европе

Первая труба "Северного потока — 2" заполнена газом. Если завтра немецкий регулятор даст разрешение на поставку, послезавтра начнется поставка. До конца текущего года — в середине, в конце декабря — будет завершена технологическая работа по заполнению второй газовой трубы "Северного потока — 2". В общем объеме это 55 млрд куб. м.

Если иметь ввиду, что дефицит на европейском рынке, по нашим подсчетам, составит 70 млрд куб. м., то 55 млрд куб. м. — это прилично. Как только будет заполнена вторая труба и как только будет получено разрешение немецкого регулятора, на следующий день мы начнем поставки.

О законе об иностранных агентах

Я вам обещаю, мы посмотрим еще раз эти размытые критерии, <…> даже мои знакомые говорили: мы занимаемся такой-то благотворительной деятельностью, и нас подводят к тому, что мы иноагенты <…> Этот закон не запрещает дальше проводить политическую деятельность. Просто эти деньги, которые получаются из-за кордона, из-за бугра, должны быть окрашены.

О словах президента Турции о "горстке стран", от которых зависит весь мир

Понятно, почему лидер Турции говорит об этом, потому что он считает, судя по всему, что и Турция могла бы быть постоянным членом Совета Безопасности. Но это не нам, не даже России решать. Это нужно решать в ходе консенсуса при окончательном решении вопросов подобного рода. Я сказал об этом президенту Эрдогану: если мы разрушим право вето постоянного члена, то Организация Объединенных Наций умрет в этот же час.

О ситуации на энергетическом рынке Европы

Сказка известная, русской аудитории известная, когда один из персонажей заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а потом сидит рядышком и приговаривает про себя: "Мерзни, мерзни волчий хвост!". Вот если европейцы пойдут по этому пути, то они так и будут себя чувствовать, как эти известные персонажи в русской сказке.

О способе укрепления влияния России в мире

Себя уважать. Вот это главное. Не нужно из кожи лезть вон, чтобы доказать кому-то, что мы хорошие. Относиться с уважением к себе, своей истории, своей культуре. И люди к вам потянутся.

ТАСС приводит полный текст речи главы российского государства.