Путин запретил поставлять российскую нефть покупателям, соблюдающим потолок цен
Foto: AP/Scanpix/LETA

Россия принимает ответные меры после введения потолка цен на российскую нефть. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Указ запрещает поставки нефти и нефтепродуктов компаниям и физическим лицам, если в соответствующих контрактах "прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены".

Из запрета по специальному решению Путина могут быть сделаны исключения.

Как сообщалось, с 5 декабря страны ЕС, "Большой семерки" и Австралия договорились о потолке цен на российскую нефть. Они будут покупать и перевозить нефть из России только в том случае, если ее цены не превышает 60 долларов за баррель.

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