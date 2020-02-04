Путин заявил, что его поправки в конституцию РФ "продиктованы жизнью", а не желанием задержаться у власти

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предложенные им поправки в Конституцию РФ были сделаны не для продления его полномочий. Об этом он сообщил на встрече с общественностью, подробности которой приводит "Интерфакс".

Путин заявил, что за время работы главой государства ему стало очевидно, что некоторые положения Конституции "не работают так, как должны", и именно поэтому он предложил поправки, которые "продиктованы просто жизнью". Объясняя мотивы предложенных поправок, он привел в пример проблему муниципалитетов, которые по Конституции не связаны напрямую с государством и не могут влиять на ситуацию в регионах, в том числе в здравоохранении и образовании.

"Должна быть единая система публичной власти, чтобы у верхних этажей этой власти была ответственность за то, что происходит внизу. А те, кто работает в муниципалитетах, были связаны со страной и ее интересами", — пояснил Путин. Согласно проекту поправок, о которых президент впервые заявил в недавнем послании Федеральному собранию, в Конституции должны быть закреплены принципы единой системы публичной власти для эффективного взаимодействия между государственными и муниципальными органами. Полномочия и реальные возможности местного самоуправления должны быть расширены.

Президент также предположил, что рассмотрение поправок к Конституции займет три с небольшим месяца, как это было в прошлом: по его словам, которые приводит РИА "Новости", от заявки до окончания полного цикла работа над поправками ранее занимала от полутора до 4,5 месяцев.

Он отметил, что всенародное голосование по поправкам по сути будет плебисцитом, волеизъявлением граждан. "Я и предложил это для того, чтобы путем этого высшего проявления волеизъявления были приняты эти поправки или не приняты. Если приняты, то никто бы не смог сказать, что здесь что-то не так. Это высшая форма демократии. По сути, это волеизъявление граждан страны", — пояснил Путин.

"Но нужно ли таким образом продлевать полномочия действующего президента? Думаю, что нет. Потому что, если мы говорим о выборах главы государства, это должно быть сделано на альтернативной основе", — заключил он, прокомментировав таким образом вопрос о том, не станет ли голосование по поправкам своего рода вотумом доверия президенту, обессмысливающим выборы.