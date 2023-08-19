Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.
"Медуза": Самый обычный парень
Дани Акелю 25 лет. Его мама родом из СССР, папа — из Сирии. Детство юноша провел на Ближнем Востоке, но в конце 2000-х вернулся в Москву — его отец понял, что на родине назревает большая война. В 18 лет Дани пошел служить, чтобы "построить военную карьеру и стать авангардом демократических изменений в армии". В своем плане он разочаровался, но не в идеалах — после дембеля поступил в университет, устроился на работу и стал ходить на митинги. Дани несколько раз задерживали, а в 2021-м году на него завели уголовное дело. С началом полномасштабного российского вторжения он уехал из Москвы и присоединился к легиону "Свобода России", который воюет на стороне ВСУ. Историю Дани Акеля рассказывает Кристина Сафонова.
"Важные истории": Мама, я был в аду
На оккупированных Россией украинских территориях задерживают и на месяцы отправляют в заключение сотни людей. В апреле в их числе оказался 22-летний житель Мелитополя Леонид Попов, который следующие несколько месяцев провел в подвале военной комендатуры. Там юношу избивали и не кормили; когда Леонида доставили в больницу в конце июля, он весил 40 кг при росте 195 см. Вскоре силовики объявили, что дело против парня закрыли, но сразу после того, как Попов вышел из больницы, его вновь задержали и увезли в неизвестное место. "Важные истории" поговорили с матерью молодого человека о том, как ее сын живет последние месяцы.
"Люди Байкала": Деревушка в глубине России, а они, блин, польские флаги под нос вешают
В июне в Бурятии неизвестные разрушили мемориалам ссыльным полякам — в середине XIX века здесь расстреляли каторжан, устроивших бунт и пытавшихся сбежать из Сибири. Деревянный крест стоял на берегу Байкала двадцать лет и, по словам некоторых местных жителей, уже давно их раздражал. В польской общине уничтожение памятника назвали "нормальной ответной реакцией" в контексте войны против Украины. Алина Головина съездила в Бурятию и рассказывает, как местные жители пытаются изменить прошлое, руководствуясь современной политикой Кремля.
"Служба поддержки": Хочется поплакать — иду к обезьяне Тосе, мы просто сидим
Леонид и Валентина Стоянова — ветеринары из Одессы, до начала полномасштабного российского вторжения они специализировались на лечении диких и экзотических животных. В феврале 2022-го семейная пара решила остаться в городе и помогать всем, кому могут — и домашним животным, которых оставили уехавшие от войны или погибшие местные жители, и пострадавших от ракетных ударов птиц, и зверей, живших в зоне прорыва Каховской ГЭС. Некоторые военные оставляют Стояновым своих питомцев перед отправкой на фронт, но возвращаются не все. Монологи одесских ветеринаров записала Ксения Миронова.
"Досье": Казаки, эльф и Аркадий Ротенберг
За последние месяцы журналисты выпустили немало расследований о том, как Кремль и российские госкомпании создали немало ЧВК — не таких известных, как покинувший фронт после мятежа "Вагнер", но тоже активно вербующих наемников. В ноябре своя "военно-охранная организация" появилась и у "властей" аннексированного Крыма, ее открыто поддерживает "губернатор" Сергей Аксенов и щедро спонсируют — только за первые полтора месяца своего существования "Конвой" получил почти 440 млн рублей (4,3 млн евро по актуальному курсу) от государственного банка ВТБ и друга Путина Аркадия Ротенберга. Историю появления и развития крымской ЧВК изучил Денис Коротков.