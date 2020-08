Работники БелАЗ вышли с требованием обеспечить честные выборы

После полудня 13 августа сотни работников белорусского завода БелАЗ вышли к центральной проходной предприятия с требованием обеспечить честные выборы, передает издание Tut.by.

Издание сообщает, что люди возмущены не только результатами выборов, но и тем, что автобусы производства БелАЗ использовались милицией для задержания протестующих. Работу остановили несколько сотен рабочих, к заводу подошли местные жители, скандируя “Власть с народом!” и “БелАЗ, спасибо!”.

Руководство завода попросило рабочих разойтись, так как обеденный перерыв закончился, но люди сказали, что не разойдутся, пока из города не уберут ОМОН. Рабочие поделились с журналистами, что сотрудники ОМОНа задерживают их коллег и сограждан без причин, избивают.

BelAZ in Zhodino. Thousand of voices chanting "Go away!"#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/GeNjxNkemn