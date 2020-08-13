Работники БелАЗ вышли с требованием обеспечить честные выборы

После полудня 13 августа сотни работников белорусского завода БелАЗ вышли к центральной проходной предприятия с требованием обеспечить честные выборы, передает издание Tut.by.

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Издание сообщает, что люди возмущены не только результатами выборов, но и тем, что автобусы производства БелАЗ использовались милицией для задержания протестующих. Работу остановили несколько сотен рабочих, к заводу подошли местные жители, скандируя “Власть с народом!” и “БелАЗ, спасибо!”.

Руководство завода попросило рабочих разойтись, так как обеденный перерыв закончился, но люди сказали, что не разойдутся, пока из города не уберут ОМОН. Рабочие поделились с журналистами, что сотрудники ОМОНа задерживают их коллег и сограждан без причин, избивают.

В свою очередь “МБХ медиа” сообщает, что по словам работников БелАЗ, часть их коллег заперли в одном из цехов, чтобы те не могли присоединиться к протестующим на улице.

Как уже сообщалось, по всей Беларуси с воскресенья, 9 августа, жители протестуют против результатов выборов, в которых, по версии властей, победил Александр Лукашенко. Протесты сопровождаются задержаниями и избиением мирных протестующих. Задержанные сообщают о пытках в местах временного заключения. Лукашенко утверждает, что протесты координируются извне.