Радиация в Чернобыльской зоне отчуждения превысила норму в 16,5 раз

Исполняющий обязанности главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов сообщил, что в результате лесных пожаров, возникших в конце прошлой недели, в зоне отчуждения ЧАЭС был зафиксирован резкий скачок радиации. По его данным, уровень радиации был превышен в 16,5 раз, сообщает ТАСС.

"Есть плохие новости — в центре пожара радиация выше нормы. Показатели прибора составляют 2,3 при норме 0,14. Но такая ситуация только в очаге возгорания", — написал Фирсов в Facebook, где разместил видеоролик с показанием дозиметра.

Масштабные лесные пожары в Чернобыльской зоне отчуждения возникли 4 апреля. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что в огне находятся около 20 гектаров леса вблизи села Владимировка Котовского лесничества в Киевской области.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что к тушению пожаров привлечены более 90 пожарных и 18 единиц техники, в том числе два самолета Ан-32П и один вертолет Ми-8. При этом тушение пожара осложняется повышенным радиационным фоном на отдельных участках, однако власти утверждают, что угрозы населенным пунктам нет.

В апреле 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла серьезная авария. В результате взрыва был полностью разрушен четвертый энергоблок. Техногенная катастрофа, по оценке специалистов, стала крупнейшей за всю историю атомной энергетики.

В результате аварии в воздух попали опасные радиоактивные вещества, поэтому власти приняли решение об эвакуации жителей близлежащих городов и деревень в безопасные районы. Территория обязательного отселения составила почти 2600 квадратных километров и была объявлена зоной отчуждения. Лесные пожары случаются в этой местности уже не первый раз.