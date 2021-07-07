Радикалы против радужных флагов. Столкновения в Тбилиси из-за акции в защиту ЛГБТ

В Тбилиси вновь произошли столкновения из-за отмененного марша в защиту грузинского ЛГБТ-сообщества. В ответ на погром, который в понедельник радикальные группы устроили в офисе организации "Тбилиси прайд" и насилие против журналистов, гражданские активисты и оппозиция провели у здания парламента в центре Тбилиси молчаливую акцию протеста. Радикалы попытались ее сорвать и прорвать полицейские заграждения.

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К состоявшейся во вторник акции под лозунгом "За свободу!" в числе прочих присоединились активисты "Тбилиси прайд", которые были вынуждены отменить запланированное на пятое июля шествие из-за угроз безопасности его участникам.

У здания парламента Грузии развивались радужные флаги и флаги Европейского союза. От собравшихся здесь же агрессивно настроенных гомофобных групп участников акции отделял кордон полиции.

Периодически происходили стычки с полицией. Участники гомофобной акции пытались прорвать полицейский кордон. Они бросали в направлении собравшихся у парламента участников акции и полицейских яйца, камни и бутылки.

Однако сотрудников правоохранительных органов было достаточно, и к парламенту радикальные группы смогли попасть лишь после того, как разошлись участники молчаливого протеста. Как только им удалось пройти к зданию, они сняли с него флаг Европейского союза.

С территории у парламента правоохранители вывели и журналистов, объясняя это мерами безопасности. Именно в отношении журналистов противники ЛГБТ-шествия проявили особую агрессию накануне.

В результате действий собравшихся в центре Тбилиси в понедельник ультраконсервативных групп пострадали около 50 журналистов.

Власти ведут следствие по уголовным статьям о незаконном препятствовании журналистам в осуществлении профессиональной деятельности и о насилии. Кроме того, начато расследование по поводу незаконных действий в офисах движения "Позор" и организации "Тбилиси прайд" по статье о повреждении и уничтожении чужого имущества.