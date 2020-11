Ракета Vega с двумя спутниками потерпела аварию

Ракета Vega отклонилась от траектории после запуска и была потеряна, пишет РБК со ссылкой на сообщение на сайте французской компании-оператора Arianespace.

Ракета была запущена с космодрома Куру. Она должна была доставить на орбиту два спутника SEOSAT-Ingenio для Европейского космического агентства и TARANIS Национального центра космических исследований во Франции. Однако через восемь минут после старта, после зажигания двигателя разгонного блока Avum, Vega отклонилась от траектории.

Это был 17-й запуск ракеты Vega с космодрома во Французской Гвиане с 2012 года (старта миссии) и седьмой в этом году.

Watch #Vega lift off on its 17th mission from the Spaceport in French Guiana, carrying two Earth observation satellites for Europe: #SEOSAT-Ingenio and #TARANIS. #VV17@esa @CDTIoficial @cnes @Avio_Group @AirbusSpace pic.twitter.com/LIGTClzK0L