Ракета Vega с двумя спутниками потерпела аварию
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Ракета Vega отклонилась от траектории после запуска и была потеряна, пишет РБК со ссылкой на сообщение на сайте французской компании-оператора Arianespace.

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Ракета была запущена с космодрома Куру. Она должна была доставить на орбиту два спутника SEOSAT-Ingenio для Европейского космического агентства и TARANIS Национального центра космических исследований во Франции. Однако через восемь минут после старта, после зажигания двигателя разгонного блока Avum, Vega отклонилась от траектории.

Это был 17-й запуск ракеты Vega с космодрома во Французской Гвиане с 2012 года (старта миссии) и седьмой в этом году.

Испанский спутник SEOSAT-Ingenio используется для получения оптических изображений суши высокого разрешения. Французский спутник TARANIS, названный в честь кельтского бога грома, предназначен для наблюдения за световыми, радиационными и электромагнитными явлениями, происходящими во время гроз на высоте от 20 до 100 км.

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