Ракетные удары по Одесской области: 18 человек погибло, более 30 ранено

Разрушена девятиэтажка в Белгород-Днестровском районе и две базы отдыха. Украинские власти утверждают, что удары были нанесены с российских самолетов.

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В результате нанесенных ночью ракетных ударов по Одесской области погибло не менее 18 человек, ранения получили более 30. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Удары были нанесены по поселку Сергеевка в Белгород-Днестровском районе. По данным украинских военных, три ракеты, запущенные с российских самолетов Ту-22, поразили многоэтажный жилой дом и две базы отдыха.

В результате удара по жилому дому погибли 16 человек, еще двое стали жертвами попадания ракеты по одной из баз. Ранения получили 30 человек в многоэтажке, также пострадал один человек на базе отдыха.

Сейчас в Сергеевке работают спасатели. Из-под завалов, как сообщает "Суспільне Одеса", уже достали не менее восьми человек.