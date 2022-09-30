Ракетный удар по гуманитарной колонне машин под Запорожьем: более 20 человек погибли

Российские войска нанесли ракетный удар по окраинам Запорожья — удар пришелся по гуманитарной колонне, стоявшей в очереди на выезд на оккупированные территории. Погибли 25 человек, ранены 50, сообщили в Запорожской областной военной администрации.

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По словам главы Запорожской ОВА Александра Старуха, люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированные территории Запорожья, чтобы забрать своих родственников и отвезти им помощь.

По данным следствия, "около 7:30 вооруженные силы страны-агрессора, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, нанесли ракетный удар по Запорожью".

"Была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка. Сейчас известно о 25 погибших и около 50 раненых, среди пострадавших есть дети", — говорится в сообщении генпрокуратуры.

Удар произошел вблизи контрольно-пропускного пункта в Васильевке. Это единственный работающий КПП, через который формируется колонна из гражданских автомобилей для выезда на оккупированную Россией территорию.

Как объяснил мэр Мелитополя Иван Федоров, люди периодически ездят в захваченные российскими войсками города и села, чтобы "поддержать своих родственников, передать жизненно важное лекарство мирному населению и вернуться назад".

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал в "Телеграме", что, по предварительным данным, по Запорожью выпустили 16 ракет ЗРК "С-300".

"Четыре ракетных удара нанесены по району авторынка, а также по пункту сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда/въезда на/с временно оккупированной территории Украины. Там стояла колонна машин с гражданскими, следовавшими за своими родственниками на временно оккупированную территорию", — написал он.

Запорожская областная прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев ведения войны и умышленного убийства.