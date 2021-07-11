Ракетоплан с миллиардером Брэнсоном приземлился после полета к границе космоса

Ракетоплан VSS Unity частной космической компании Virgin Galactic совершил новый пилотируемый полет, в ходе которого достиг высоты 86 километров.

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Его пассажирами были глава Virgin Galactic, британский миллиардер Ричард Брэнсон, астронавты Сириша Бандла, Килин Бэннет и Бетт Мозес. Управляли ракетопланом два пилота — Дэйв Маккай и Майкл Масуччи. Трансляция полета велась на Youtube.

Как пишет N+1, Virgin Galactic занимается организацией туристических суборбитальных полетов на ракетоплане, который вначале поднимается на высоту 15 километров при помощи самолета-носителя WhiteKnightTwo, а затем запускает свои двигатели, отделяется от самолета и поднимается выше 80 километров, которая у ВВС США считается границей космоса. При этом граница космоса, принятая Международной авиационной федерацией, находится на высоте 100 километров, из-за чего не все специалисты считают подобные полеты космическими. После достижения максимальной высоты двигатель ракетоплана отключается и пассажиры получают короткую возможность пребывания в невесомости, а также посмотреть на Землю в иллюминаторы, после чего корабль начинает снижение и возвращается на взлетно-посадочную площадку. В конце июня этого года компания получила официальное разрешение на коммерческие полеты.

Первый ракетоплан компании VSS Enterprise совершил свой первый полет еще в 2013 году, однако в 2014 потерпел крушение. Ему на смену пришел VSS Unity, который совершил уже три пилотируемых полета. Вечером 11 июля 2021 года корабль совершил новый пилотируемый полет с космодрома Америка в Нью-Мексико, на его борту помимо двух пилотов находились четверо сотрудников компании (один из них уже летал на корабле), в том числе ее основатель Ричард Брэнсон. Весь полет продлился 15 минут, а ракетоплан достиг максимальной высоты 86 километров.

Теперь Virgin Galactic планирует совершить еще два испытательных полета VSS Unity, в котором будут участвовать сотрудники компании и исследователи из ВВС Италии. Только после этого на борт смогут подняться владельцы уже более чем 600 купленных билетов на полет.

Конкурентом Virgin Galactic выступает Blue Origin, которая хочет запускать туристов при помощи одноступенчатой возвращаемой системы New Shepard, которая 20 июля должна впервые совершить суборбитальный полет с людьми на борту.