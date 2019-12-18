Rambler отозвал иск к Twitch на 2,9 млрд долларов

Rambler Group Александра Мамута отозвала иск на 180 млрд рублей (2,9 млрд долларов) к американскому стриминговому видеосервису Twitch. Стороны провели переговоры и подписали соглашение об урегулировании спора.

"Условия соглашения удовлетворяют обе стороны, кроме того, Twitch предоставил Rambler Group все необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями инструменты", — говорится в заявлении Rambler Group, поступившем в Би-би-си.

Соглашение не подразумевает выплату какой-либо финансовой компенсации, сказано в заявлении. Переговоры велись от лица менеджмента Rambler Group, а внешний юрист, ранее ведущий кейс для Rambler Group, был отстранен, добавили в компании.

В заявлении Twitch, которое цитирует агентство Рейтер, также сказано, что видеосервис не выплачивал российской компании никаких финансовых компенсаций.

"Twitch <…> ставит своей целью устранение любых нарушений правил использования своего сервиса, а также удаление любого нелегального контента. Twitch надеется достичь этой цели совместно с Rambler Group", — процитировали в Rambler заявление пресс-службы Twitch.

О том, что Rambler подал к Twitch, стало известно 16 декабря. Претензии российской компании были вызваны тем, что на видеосервисе транслировались матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), права на показ которых в России принадлежат Rambler.

Как объяснял источник "Коммерсанта", сумма в 180 млрд рублей образовалась в результате умножения числа предполагаемых незаконных просмотров трансляций АПЛ на Twitch (36 тысяч) на максимальный размер компенсации, равный 5 млн руб.

Руководитель спортивных проектов Rambler Group Михаил Гершкович говорил, что сумма исковых требований была предложена "внешним адвокатом, ведущим это дело", и называл ее "технической и максимально возможной".

Помимо компенсации в 180 млрд рублей Rambler требовал заблокировать Twitch на территории России.

Накануне Роскомнадзор сообщил, что Twitch удалил весь незаконный контент, поэтому блокировка ему не грозит.

В понедельник стало известно, что Мосгорсуд в качестве обеспечительных мер в рамках иска "Рамблер интернет холдинг" (входит в Rambler Group) заблокировал показ прямых трансляций футбольных матчей АПЛ. Речь шла о трансляциях трех сезонов матчей премьер-лиги Англии — с 2019 года по 2022 год.