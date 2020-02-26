"Ранимые и трепетные". Путин объяснил поведение росгвардейцев на митингах

Информационное агентство ТАСС выпустило четвертую серию интервью Владимира Путина в рамках проекта "20 вопросов президенту". В ней Андрей Ванденко обсудил с Путиным митинги и резонансные уголовные дела 2019 года.

В частности, речь шла о деле журналиста Ивана Голунова и "московском деле", в котором подсудимые получили сроки за противостояние с силовиками, которые били людей.

"Выполняют свой долг — и должны это делать"

В некоторых случаях в качестве насилия над представителем власти расценивалась, к примеру, брошенная в их сторону пластиковая бутылка.

"Нельзя допускать! Сегодня бутылку бросил, завтра стулом запустит, а потом машины будут громить. Нельзя этого допускать, нельзя распускаться. В рамках закона", — так прокомментировал президент вопрос журналиста о таких случаях.

"Ну и Росгвардия, что ж они у нас такие ранимые, трепетные?" — спросил Ванденко. "Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг. И должны это делать", — твердо ответил Путин. По его словам, недопустимо в отношении тех, кто "под пули лезут, если родина прикажет" распространять информацию "о том, что нужно убивать их детей".

Так Путин сослался на дело Владислава Синицы, который получил пять лет за твит о детях силовиков. Твит, из-за которого было возбуждено уголовное дело, касался деанонимизации силовиков, работающих на митингах и последствий, с которыми, по мнению Синицы, могут столкнуться семьи сотрудников правоохранительных органов.

На замечание журналиста о том, что на митингах людей "дубинками молотят", Путин ответил, что "дубинкой просто так никто не молотит". "Если люди действуют в рамках действующих процедур, правил и законов, кто же будет махать дубинкой? Наоборот, защищать должны", — продолжил президент.

"Получайте санкцию, идите и высказывайте свою точку зрения", — сказал Путин, имея в виду, что митинги, на которых "машут дубинками" — несанкционированные. По его словам, перекрывать движение организаторы акций хотят как раз "чтобы спровоцировать действия силовых структур, чтобы они помахали дубинками".

Летом 2019 года в Москве регулярно проходили как согласованные, так и несогласованные акции протеста против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму. 27 июля прошел особенно крупный митинг — на улицы вышли тысячи людей.

Его участников вскоре стали задерживать и арестовывать по уголовным статьям о беспорядках и сопротивлении полиции. СМИ назвали этот процесс "московским делом". Сейчас по нему уже осуждено 19 человек, 14 из них получили реальные сроки. Еще двое находятся под следствием.