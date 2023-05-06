Каждую неделю русскоязычные СМИ из разных стран публикуют десятки расследований, интервью, репортажей, подкастов и аналитических колонок. По субботам мы рассказываем о важных и интересных материалах, которые готовят наши коллеги в Латвии и за рубежом.

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Helsingin Sanomat: Правда о войне

Для жителей России узнать достоверную информацию о войне — настоящая проблема. Власти контролируют телевидение и радио, преследуют журналистов, блокируют доступ к интернет-медиа (в том числе и иностранным, например, к Delfi). Конечно, немало людей готовы использовать VPN и обходить блокировки, но большинство этого не делает. Журналисты крупнейшей в Финляндии газеты Helsingin Sanomat в мае 2022-го запустили русскоязычную версию своего сайта, а спустя год рассказали, как придумали максимально необычный способ рассказывать россиянам об ужасах в Буче, Мариуполе и других украинских городах — через одну из самых популярных в мире компьютерных игр.

Число жителей Мариуполя, погибших во время осады российскими войсками, как и число горожан, которые смогли оттуда выехать, исчисляется десятками тысяч. На протяжении тех страшных дней рядом с людьми были их домашние животные — как и хозяева, кто-то из собак и кошек погиб под обстрелами, а кто-то после нескольких недель в подвалах смог перебраться в Европу. Анна Иванова рассказывает историю мариупольцев и их питомцев до, во время и после боев за город.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области для сирот, "трудных подростков" и курсантов проводят "уроки мужества" и занятия по военной подготовке. Организаторы курсов, как выяснили журналисты, тесно связаны с неонацистской группировкой "Русич" — ее члены воюют в Украине с 2014 года и не стесняются рассказывать в соцсетях о татуировках со свастиками на собственных телах. Более того, "педагогическую" работу этих людей недвусмысленно поощряет городское руководство вплоть до губернатора Александра Беглова. Алексей Ремизов выяснил, как неонацисты получили доступ к детям.

Дом по адресу Гостомельское шоссе, 24/1 на окраине Ирпеня (вернее, то, что от него осталось) видели миллионы людей со всего мира — кто-то на фотографиях из поездок иностранных лидеров в Киевскую область, кто-то из клипа победителей последнего "Евровидения" группы Kalush Orchestra. Виктория переехала сюда незадолго до начала полномасштабного вторжения, смогла эвакуироваться в середине марта прошлого года, но после освобождения города вернулась и теперь вместе с соседями пытается восстановить многоэтажку. Ян Шенкман поговорил с украинкой о том, почему она и другие жители решили взять на себя столь сложную задачу.

С начала года российские силовики задержали по обвинению в госизмене больше двух десятков человек. Как минимум шестеро из них — жители Дальнего Востока, которым вменяют шпионаж в пользу Китая, в официальной кремлевской риторике — чуть ли не главного союзника России на международной арене. Сергей Горяшко и Ксения Чурманова выяснили, что личные данные фигурантов "шпионских дел" полностью совпадают с данными экс-чиновника китайского города Хэйхэ, топ-менеджера фирмы в Благовещенске и предпринимателя из Владивостока. На примере этих историй журналисты рассказывают, как ФСБ и другие спецслужбы охотятся за "изменниками" и "шпионами".

Бонус: что посмотреть — расследование "Важных историй" о "героях" российского вторжения в Украину из числа завербованных Пригожиным преступников

Хотя наемничество в РФ запрещено законом, с лета 2022 года на войну в Украине вербуют заключенных российских колоний; по оценкам правозащитников, только с ЧВК "Вагнер" контракты заключили около 50 тысяч человек. Многие из них — убийцы, грабители и насильники, осужденные на длительные сроки. Преступное прошлое этих людей не мешает российским властям и пропагандистам в случае гибели завербованного присуждать ему госнаграды и организовывать похороны с воинскими почестями. Алеся Мароховская и Екатерина Фомина рассказывают истории трех таких "героев" и их жертв. Текстовую версию этого материала можно прочитать здесь.